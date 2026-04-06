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NBA未來之星》新加坡我們來了！東泰復仇南湖奪冠、陽明險勝北一封后

2026/04/06 07:02

湯瑪斯親自頒贈MVP獎盃給紀伍柏俊與蘇衡。（NBA提供）湯瑪斯親自頒贈MVP獎盃給紀伍柏俊與蘇衡。（NBA提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕首屆NBA未來之星邀請賽台灣分區選拔賽決賽在板橋體育館落幕，女子組賽事陽明高中鏖戰至最後一秒，以 91：88擊敗北一女中勇奪后冠；男子組則是東泰高中毫無懸念一路大比分領先，最終以95：80擊敗南湖高中成功登頂，報了在HBL遭到下剋上淘汰的一箭之仇，兩支隊伍將在六月攜手前進新加坡，對決亞太各區晉級的強敵，爭取至高無上的冠軍榮耀。

女子組冠軍戰重演今年HBL女子組冠軍戰戲碼，由陽明高中對陣北一女中，雙方在前三節互有領先，但誰也無法鞏固領先優勢，直至第四節北一女中靠著一波三分彈攻勢，將比分拉開至86：74，一口氣將領先擴大到12分，第四節後半陽明高中回魂，接連幾顆三分球將差距縮短至3分差，終場前倒數一分鐘內靠一波中距離得手，以及一記超前上籃取得一分領先，最後三秒內北一犯規戰術讓陽明兩罰俱中，陽明以91：88安全領先，北一最後一擊失手，就將比數定格於此，陽明高中順利延續HBL封后氣勢，取得新加坡總冠軍賽門票，隊長蘇衡拿下23分、13籃板、6助攻。

東泰高中與南湖高中在男子組冠軍戰狹路相逢，東泰亟欲打敗南湖以雪HBL四強賽前恥，一開賽便拉出一波12：4攻勢，而東泰並未因此降低防守強度，不斷在防守端施壓南湖而且在禁區內擁有完全的籃板宰制力，第二節結束便取得56：28領先。第三節南湖靠幾波快打戰術強攻籃下得手，將分差縮小至 13分，但無奈東泰前期優勢過於巨大，外加上三分命中率以及籃板的持續領先，最終東泰高中完成甜蜜復仇，以95：80取得晉級新加坡總冠軍賽資格，高二紀伍柏俊繳出30分、6籃板、3助攻、3抄截全能表現。

賽後由湯瑪斯（Isaiah Thomas）頒贈男、女子組MVP獎項予東泰高中紀伍柏俊、陽明高中蘇衡，隨後由緯來體育台台長文大培、NBA台港澳總監陸潔瑩頒贈冠軍錦旗以及機票製作物予東泰高中、陽明高中全體隊員，也預祝兩隊在六月份舉行的新加坡總冠軍賽能夠旗開得勝。

陽明高中奪冠瞬間。（NBA提供）陽明高中奪冠瞬間。（NBA提供）

東泰高中晉級新加坡總冠軍賽自拍慶祝。（NBA提供）東泰高中晉級新加坡總冠軍賽自拍慶祝。（NBA提供）

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