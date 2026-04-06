NBA》詹姆斯30分準大三元無用 佛拉格轟45分率獨行俠打敗湖人

詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰湖人，19歲佛拉格（Cooper Flagg）與41歲詹姆斯（LeBron James）上演跨世代狀元對決，佛拉格拿下全場最高45分，率隊以134：128力退湖人，終止近期3連敗，詹皇30分準大三元徒勞無功。

湖人在例行賽尾聲連傷兩名主力，東契奇（Luka Doncic）與里維斯（Austin Reaves）都因傷確定缺席剩餘賽季，詹姆斯肩負重任，上半場11投9中拿下22分、4助攻，幫助湖人在最多落後22分之下，在下半場開始前追到61：67，易籃後湖人持續追分，不過屢次在縮小差距後遭華盛頓（P.J.Washington）得手澆熄反撲氣燄，終場以6分差吞下2連敗。

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佛拉格今首節就攻下19分，成為NBA自進入play-by-play時代（1997-1998賽季）後，第一位能在首節就拿下至少19分的青少年球員，全場27投14中拿下45分、8籃板、9助攻，他在前一戰面對魔術才攻下生涯新高51分，成為自1997年艾佛森（Allen Iverson）後第一位能連續兩戰至少拿40分的菜鳥，此外，這是他生涯第4場單場至少拿40分的比賽，超越詹姆斯成為聯盟史上19歲以下締造最多場單場40分的球員，也是史上最年輕能單場拿下「45分，5籃板，5助攻」的球員。

另外，根據紀錄，這是聯盟史上首次有19歲以下以及40歲以上的球員同場都至少拿下30分，在詹姆斯進入聯盟3年後才出生的佛拉格，今與詹皇同場締造新猷。

湖人「三巨頭」僅剩詹姆斯獨撐大局，今上場39分鐘拿下30分、本季新高15助攻以及9籃板，肯納德（Luke Kennard）貢獻15分、16籃板、11助攻，生涯首度締造大三元，八村壘進帳21分、7籃板，海伊斯（Jaxson Hayes）23分、4籃板作收。

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