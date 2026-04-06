自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹姆斯30分準大三元無用 佛拉格轟45分率獨行俠打敗湖人

2026/04/06 10:24

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰湖人，19歲佛拉格（Cooper Flagg）與41歲詹姆斯（LeBron James）上演跨世代狀元對決，佛拉格拿下全場最高45分，率隊以134：128力退湖人，終止近期3連敗，詹皇30分準大三元徒勞無功。

湖人在例行賽尾聲連傷兩名主力，東契奇（Luka Doncic）與里維斯（Austin Reaves）都因傷確定缺席剩餘賽季，詹姆斯肩負重任，上半場11投9中拿下22分、4助攻，幫助湖人在最多落後22分之下，在下半場開始前追到61：67，易籃後湖人持續追分，不過屢次在縮小差距後遭華盛頓（P.J.Washington）得手澆熄反撲氣燄，終場以6分差吞下2連敗。

佛拉格今首節就攻下19分，成為NBA自進入play-by-play時代（1997-1998賽季）後，第一位能在首節就拿下至少19分的青少年球員，全場27投14中拿下45分、8籃板、9助攻，他在前一戰面對魔術才攻下生涯新高51分，成為自1997年艾佛森（Allen Iverson）後第一位能連續兩戰至少拿40分的菜鳥，此外，這是他生涯第4場單場至少拿40分的比賽，超越詹姆斯成為聯盟史上19歲以下締造最多場單場40分的球員，也是史上最年輕能單場拿下「45分，5籃板，5助攻」的球員。

另外，根據紀錄，這是聯盟史上首次有19歲以下以及40歲以上的球員同場都至少拿下30分，在詹姆斯進入聯盟3年後才出生的佛拉格，今與詹皇同場締造新猷。

湖人「三巨頭」僅剩詹姆斯獨撐大局，今上場39分鐘拿下30分、本季新高15助攻以及9籃板，肯納德（Luke Kennard）貢獻15分、16籃板、11助攻，生涯首度締造大三元，八村壘進帳21分、7籃板，海伊斯（Jaxson Hayes）23分、4籃板作收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中