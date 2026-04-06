網球》與四巨頭競爭15年很難忘 瓦林卡自評成就超乎預期

瓦林卡。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在「三巨頭」宰制天下的時代，瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka）對於自己還能拿下3座大滿貫冠軍已感到滿足，他說：「能和他們一起競爭15年，對我而言已非常珍貴。」

今年打完就要退休的瓦林卡，在蒙地卡羅大師賽媒體日回首自己與「三巨頭」喬科維奇（Novak Djokovic）、費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）以及穆雷（Andy Murray）的競爭，他說：「這四位頂尖好手幾乎包辦所有重要冠軍，90％時間都在準決賽上演強強對決，我拿過3個大滿貫，Andy也是三個，他很可惜，但也擁有不少大師賽冠軍，多次站上最高舞台。」

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瓦林卡謙虛表示，「我遠不如這4人，但對自己的成績已非常滿足，甚至可說是遠超於預期，能和他們同場競技15年，對我而言非常珍貴，作為球迷，能見證他們對決已是很幸福的事，而作為球員，有機會挑戰他們，更是難忘的經歷。」

近幾年成為艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和辛納（Jannik Sinner）的競爭戲碼，瓦林卡說：「希望未來10年，大滿貫決賽能多出現這樣的巔峰之戰，也祝最終贏的更多大滿貫的選手實至名歸。」

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