NBA》柯瑞一回歸就飆29分！勇士1分差不敵火箭苦吞4連敗

柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天迎回當家一哥柯瑞（Stephen Curry），他不負眾望飆出全隊最高29分，可惜最後關頭被森根（Alperen Sengun）放進致勝兩分球，而柯瑞在外線最後一擊沒能投進，最終勇士仍以116：117落敗，苦吞4連敗。

勇士開局打出13：6攻勢，但火箭也很快趕上，而今天回歸的柯瑞在第1節還剩4分多鐘時替補上陣，這也是他自今年1月底之後首度出賽，而他一登場就有建樹，助攻隊友得分，他也在這節尾聲飆進三分球，宣告自己回歸。

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不過，第2節火箭打出一波8：0攻勢超車，兩隊持續拉鋸，半場打完火箭仍以55：53領先。勇士在上半場團隊命中率46%不算差，但火箭高達53%成為領先關鍵，桑托斯半場進帳12分全隊最高，柯瑞替補上陣，兩節打了11分鐘進帳10分，火箭方面，森根13分最高。

易籃後，火箭一度將領先擴大到雙位數，柯瑞此時跳出突破前隊友杜蘭特（Kevin Durant）防守放進兩分，還造成火箭犯規，他也抖肩慶祝，讓球迷陷入瘋狂。不過，杜蘭特很快回敬兩分，穩住領先優勢，火箭在3節打完仍以10分領先。

末節勇士連拿5分，持續緊追，柯瑞在終場前57秒飆進重要三分球，追到1分落後，暫停過後勇士靠著小裴頓（Gary Payton II）上籃取得1分超前，只是沒能守住森根在籃下投進超前分，最終以1分差險勝。

火箭杜蘭特今天繳出全場最高31分、8籃板、8助攻，森根24分次之；柯瑞今天替補上陣攻下全隊最高29分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）18分次之。

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