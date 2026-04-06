拳擊亞錦賽》林郁婷不敵北韓勁敵無緣金牌戰 和郭怡萱皆收下銅牌

林郁婷。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運拳擊金牌女將林郁婷今天在2026亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級4強戰，歷經3回合苦戰，以1：4不敵北韓勁敵元恩景，無緣金牌戰，但仍進帳一面銅牌。

林郁婷去年配合世界拳擊聯盟（World Boxing）性別資格審查，因而無法在國際賽亮相，直到今年3月WB正式公告她的資格符合，確定能參加WB所舉辦的女子組比賽。即便無法出賽，自律的林郁婷依舊維持訓練、控制體重，同時因應量級調整，改打60公斤級賽事。

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這次亞錦賽是林郁婷轉戰60公斤級首場國際賽，但她身手依舊接連打敗泰國女將索努克（Thananya Somnuek）、日本頭號種子田口綾華，順利摘下4強門票，確定有獎牌入袋，今天則要面對北韓好手元恩景，雙方沒有交手紀錄。

即便林郁婷對上元恩景擁有身材優勢，但面對陌生對手仍在開賽花了些時間適應，而對方積極搶攻，首回合打完林郁婷以2：3小幅落後，兩人在第2回合持續纏鬥，尤其第3回合元恩景打得相當強勢，讓林郁婷難以招架，最終以1：4落敗，但仍舊收下一面銅牌。

另一台灣女將郭怡萱則在女子51公斤級4強賽登場，迎戰北韓女將安琴星，但她在首回合就陷入0：5落後，也苦無突破之道，最終以0：5落敗，進帳一面銅牌。

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