自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊亞錦賽》林郁婷不敵北韓勁敵無緣金牌戰 和郭怡萱皆收下銅牌

2026/04/06 13:01

林郁婷。（資料照，法新社）林郁婷。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運拳擊金牌女將林郁婷今天在2026亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級4強戰，歷經3回合苦戰，以1：4不敵北韓勁敵元恩景，無緣金牌戰，但仍進帳一面銅牌。

林郁婷去年配合世界拳擊聯盟（World Boxing）性別資格審查，因而無法在國際賽亮相，直到今年3月WB正式公告她的資格符合，確定能參加WB所舉辦的女子組比賽。即便無法出賽，自律的林郁婷依舊維持訓練、控制體重，同時因應量級調整，改打60公斤級賽事。

這次亞錦賽是林郁婷轉戰60公斤級首場國際賽，但她身手依舊接連打敗泰國女將索努克（Thananya Somnuek）、日本頭號種子田口綾華，順利摘下4強門票，確定有獎牌入袋，今天則要面對北韓好手元恩景，雙方沒有交手紀錄。

即便林郁婷對上元恩景擁有身材優勢，但面對陌生對手仍在開賽花了些時間適應，而對方積極搶攻，首回合打完林郁婷以2：3小幅落後，兩人在第2回合持續纏鬥，尤其第3回合元恩景打得相當強勢，讓林郁婷難以招架，最終以1：4落敗，但仍舊收下一面銅牌。

另一台灣女將郭怡萱則在女子51公斤級4強賽登場，迎戰北韓女將安琴星，但她在首回合就陷入0：5落後，也苦無突破之道，最終以0：5落敗，進帳一面銅牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中