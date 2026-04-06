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中職》傳承獅子軍榮耀！56、22背號紀念幣與報刊發行

2026/04/06 13:05

號碼印退榮耀故事紀念報刊。（統一提供）號碼印退榮耀故事紀念報刊。（統一提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕4月11、12日統一 7-ELEVEＮ獅於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，下週主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，向兩位深刻影響球隊歷史的經典人物劉芙豪、曾智偵致上最高敬意，這不只是數字的封存，更是一段跨世代的精神傳承。

4月11日，統一獅號碼引退活動以56背號的劉芙豪為主軸，而12日統一獅號碼引退活動以22號曾智偵延續，一個背號承載一個時代，這一次特別為了答謝曾經一路支持的球迷們，連續兩天特別規劃「統一獅號碼引退紀念幣」、「號碼印退榮耀故事紀念報刊」，凡購買內野 01~21 區球迷朋友進場均可獲得各一份，其中 4.11 紀念幣推出 56 劉芙豪款式 ; 4.12 紀念幣推出 22 曾智偵款式，當天兩位選手也將親自出席號碼引退儀式，無論你是那一個世代的球迷，讓我們一起進場見證統一獅隊史榮耀時刻，對於獅隊而言號碼引退是一個榮耀時刻里程碑，連續兩天也會在亞太成棒棒球場內野、外野規劃紀念戳章，歡迎大家一起進場來蓋印收藏。

曾經最熟悉的報刊文物，隨著資訊電子化世代，報紙已經漸漸被取代，為了帶著球迷回到曾 經的感動時光，這次獅隊結合報時光 UDNtime 共同推出，八頁內容的特別專刊，這次送出 的不只是一份報刊，而是一段青春、一份感謝，也是獻給每位獅迷的共同回憶。願屬於 22 與 56 的榮耀，讓這場背號引退，不只停留在球場，而是被留下來，成為棒球迷生活的曾經。

本週六、日就在亞太成棒主球場，在即將舉行的引退儀式中，球迷將有機會再次見證兩位傳 奇的感動瞬間。那不僅是過去榮耀的回顧，更是一種提醒：統一獅的歷史，正是由這些堅持 與信念一點一滴堆砌而成，而現在場上拼戰的每一個教練與選手都是在寫屬於獅隊歷史的時 刻。

當燈光聚焦、掌聲響起，那些曾經的揮棒、守備與吶喊，將再次浮現。背號或許不會再出現打序名單中，但屬於他們的精神，將永遠奔馳在台南棒球場的每一寸草地上。統一獅隊誠摯邀請所有球迷，一同進場，見證這段屬於獅隊、也屬於你我的感動時刻。

統一獅號碼引退紀念幣。（統一提供）統一獅號碼引退紀念幣。（統一提供）

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