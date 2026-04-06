NBA》自嘲和弟弟是「復健兄弟」柯瑞談兩人首度同隊作戰：美夢成真

柯瑞。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天從「跑者膝」傷勢回歸，這是他和弟弟小柯瑞（Seth Curry）首度在勇士的正式比賽中一起亮相，寫下新頁。提起兄弟倆同隊的想法，柯瑞說：「感覺真的很特別，像是美夢成真。」但提到近期兩人都受到傷病困擾，他也笑說，「我們是復健兄弟。」

勇士在這季正式簽下小柯瑞，讓兄弟倆完成同隊打球的夢想，只是兩人相繼因為傷病問題缺陣，遲遲無法同時出賽。外媒指出，小柯瑞在2013年選秀會落選，但他當時曾披上勇士球衣參與6場熱身賽，兄弟倆也只有在熱身賽一起出賽100秒左右，之後小柯瑞效力G聯盟的聖克魯斯勇士，接著轉戰灰熊等隊，開啟籃球浪人的生涯。

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柯瑞今天傷癒回歸，首度和弟弟小柯瑞同場作戰，這是勇士隊史正式比賽中，首次有兄弟同時上場，柯瑞說：「那感覺太特別了。我們今年都過得很艱難，說實話，他受的傷比我多，我開玩笑說我們是『復健兄弟』，這一整年都是這樣。」

柯瑞提到，比賽期間一次暫停之後，他和弟弟聊起了彼此的對位，「這讓我回想起高中最後一年在夏洛特基督學校的時光，在他高二那年是我們最後一次一起在正式比賽中並肩作戰，現在簡直是夢想成真。」

小柯瑞則說：「這真的是很美妙的時刻，我們可以在同個場地出賽，這感覺很不一樣也很有意思，我相信連東岸的觀眾都熬夜看比賽了。」

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