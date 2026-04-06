NBA》對決詹姆斯是美夢成真 獨行俠狀元佛拉格締多項壯舉

佛拉格今與相差22歲的湖人老將詹姆斯同場對決。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獨行俠19歲狀元佛拉格（Cooper Flagg）近日手感火燙，兩戰狂砍96分，再度成為新人王熱門人選，他今與相差22歲的湖人老將詹姆斯（LeBron James）同場對決，表示與偶像交鋒是美夢成真。

佛拉格繼日前面對魔術一戰轟下51分寫下生涯新猷後，今在主場迎戰湖人又繳45分、8籃板、9助攻全能表現，再度超越杜克大學室友、黃蜂菜鳥庫尼普爾（Kon Knueppel），成為新人王呼聲最高的人選，本季目前場均攻下20.8分冠居聯盟新秀，「這絕對算是一種宣示，但就像我之前說的，我對自己很有信心，也知道自己的能力，剩下的事情就順其自然吧。」

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佛拉格今除成為自1997年艾佛森（Allen Iverson）以來首位在兩場比賽平均至少能攻下45分、5籃板與5助攻的新秀，同時也是史上唯一達成此壯舉的青少年球員。

另外，佛拉格也是自1962年的名人堂球星貝勒米（Walt Bellamy）以來，首位連續兩場至少攻下45分的新秀，聯盟史上只有4場青少年球員單場45分的比賽，佛拉格就包辦3場，包括最近2場，他也是史上第6位能在新人賽季至少3度拿下45分的球員，前面5位包括貝勒米、張伯倫（Wilt Chamberlain）、喬丹（Michael Jordan）、孟洛（Earl Monroe）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），最後全數都拿下年度新人王，並在生涯結束入選名人堂。

身為22年前的新人王以及未來的名人堂球員，詹姆斯對佛拉格讚譽有加，「他顯然很特別，我從他在AAU時期就注意到他了，他從緬因一路嶄露頭角，只是把在家鄉做到的事情，延續到AAU、到杜克，再到現在這裡，而且持續不斷進步，看得出來他真的熱愛這項運動，也願意付出努力，他也確實變得越來越好。」

至於能與詹姆斯同場對決，佛拉格則直言是很酷的一件事，「我從小看他打球，能親眼看到他現在還能做到這些事情很不可思議，能與這樣的人對位，更是夢想成真。」

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