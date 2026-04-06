NBA》終於回歸！14年來首次在例行賽替補 柯瑞直呼：我緊張一整天

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天從「跑者膝」傷勢回歸，全場進帳29分、2籃板、4助攻，可惜最後一擊沒能投進，球隊最終以116：117落敗。提到回歸的心情，他表示，緊張了一整天，在家也是坐立難安，好在有家人陪伴，但一來到球場，熟悉的感覺都回來了。

柯瑞前次出賽已經是1月31日和活塞一戰，之後他就因膝蓋傷勢缺陣至今，即便已經是聯盟的超級巨星，但休息了多達27場比賽，重回賽場仍令他相當緊張，「今天一整天我都非常緊張，家人在家陪著我，但我緊張得要命，想辦法打發時間，直到我抵達球場。」

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柯瑞提到，一回到熟悉的節奏，肌肉記憶就會發揮作用，腎上腺素也令他興奮不已， 「我很感激球迷們的熱情，感謝他們的支持，很感恩球場裡那種熱烈的氣氛，因為你知道，總有一天你無法在擁有這些，所以真的非常感激，今天真是美好的一天，現在我可以好好想想我們該如何結束這個賽季了。」

柯瑞今天在首節還剩4分多鐘時替補上陣，獲得球迷熱烈喝采，這是他自2012年3月7日和灰熊一戰以來，首次在例行賽中替補登場，他上一次從替補出發則是在2022年季後賽首輪第4戰，當年勇士也贏得了總冠軍。

提到和隊友搭配，柯瑞表示，不希望大家急著把球傳給他，而打得像青少年聯賽一樣到處亂跑，「我們需要打出紀律嚴明的籃球。」球隊在末節從落後雙位數到1分超前，最後還是落敗，但他認為，這樣的求勝慾望彌足珍貴，「過去兩個月最艱難的就是看著比數膠著卻無能為力，今晚我們決勝時刻的陣容非常有默契，能參與其中非常美妙，相信觀眾也被我們帶動了。」

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