MLB》大谷翔平挑戰朗神傳說 41歲三屆塞揚薛哲放話封鎖他

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕力拚3連霸的宇宙道奇明天將與藍鳥進行3連戰，上演2025年世界大賽對戰組合，藍鳥首戰將派出41歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）打頭陣，他受訪放話會封鎖大谷翔平。

「我很期待對決道奇，」薛哲談到明日掛帥先發時表示，這應該會是一場精彩的比賽。會像往常一樣擬定計畫並執行比賽策略。對手擁有非常優秀的打線，集結了很多強打者。自己必須全力以赴。

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道奇日本巨星大谷翔平近日狀態火燙，今天敲出本季第2轟，單場2支長打並貢獻勝利打點，率隊以8：6擊敗國民，勇奪3連勝。大谷將連續上壘場次推進到40場，追平2004年鈴木一朗，並列日本球員史上第2長連續上壘紀錄。而這項紀錄的保持人也是「朗神」，他於2009年締造連續43場上壘，如今大谷有機會追平甚至超越，寫下新猷。

談到將與大谷翔平過招，薛哲說：「這是一件很棒的事，大聯盟沒有弱者，而是挑戰最強對手的舞台，也就是說，這是一個在最強對手面前衡量自己實力的機會，正如大家所見，大谷所做到的一切早已被證明。」薛哲誓言要封鎖大谷翔平，他盛讚大谷無論在打擊區還是投手丘，他都是不可思議的球員，很期待和他交手，會全力以赴讓他出局。

藍鳥41歲三屆塞揚名投薛哲。（資料照，美聯社）

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