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桌球》世界盃二度奪銅 林昀儒世界排名不升反降

2026/04/06 16:14

林昀儒在世界盃奪下銅牌，世界排名卻下滑1名。（取自ITTF官網）林昀儒在世界盃奪下銅牌，世界排名卻下滑1名。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第15週世界排名，昨天在澳門世界盃奪下生涯第2面銅牌的「沉默刺客」林昀儒，排名不升反降，被18歲的日本新星松島輝空超越，從第7掉到第8，世界盃未能晉級16強的台灣一姐鄭怡靜也下滑2名來到20名。

林昀儒昨天在世界盃男單4強賽以3:4首度敗給松島，仍收穫680分，總積分來到4555分。松島在決賽雖然遭世界球王王楚欽逆轉，仍進帳生涯最高的1050分，總積分以4630超越小林，從第8小升至第7，追平生涯最佳，不過僅領先小林75分，下週去年太原挑戰賽積分清零後，排名還會出現變動。

世界排名前六沒有變動，依舊是王楚欽、莫雷加德、卡德拉諾、張本智和、林詩棟、F.勒布朗。南韓一哥張禹珍、德國名將邱黨各上升1名，分居9、10名。世界盃在16強賽不敵林昀儒的19歲中國小將溫瑞博，則從17躍居14，再創生涯新高。

台灣男將方面，馮翊新下跌1名排名57，休兵中的高承睿73名、張佑安74名、郭冠宏81名。

女子組排名，德國女將溫特在世界盃連續擊退覃予萱、王藝迪兩名中國好手，直到4強才不敵世界球后孫穎莎，排名從12名挺進第9，首度躋身世界前十行列；另一名世界盃銅牌得主南韓一姐申裕斌也進步1名，回到12名。

鄭怡靜在世界盃小組賽敗給18歲埃及小將漢娜.高達，總積分沒有增加，從18名下滑至20名；18歲小將葉伊恬仍居46名，李昱諄從57回到52名，簡彤娟62名、黃愉偼81名。

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