中職》「你能想像打得好的都是新秀嗎？」 餅總談開季化身「喜餅」的原因

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕儘管季前利空因素不少，統一獅在開季5戰卻打出4勝1敗成績，也讓「餅總」林岳平最近常以笑嘻嘻的「喜餅」模樣示人，今天賽前他反問，「你能想像我們現在打全壘打、打好的，都是新秀嗎？」他表示自己是用正面態度去看待現在的新隊型，坦言：「打不好是正常的，如果用懷疑的方式去看他們，他們會緊張，我們也會焦慮。」

餅總今天率隊作客澄清湖球場迎戰台鋼，排出的先發打序包括1棒田子杰、3棒朱迦恩、5棒林培緯、6棒潘磊...，都是他口中所謂「不曾長期在一軍征戰的球員」，但因為獅隊今年不但損失旅日的強打林安可、隊長陳傑憲仍在傷兵名單，以及透過行使FA轉隊的捕手林岱安等利空因素，不得不將這些經驗值不足的球員排進打序，卻有潘磊、田子杰相繼出現生涯首轟，朱迦恩在今賽前的累計打擊率更高達5成33。

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餅總也知道才打5場而已，要看10場、20場之後，他們是否仍能保持下去，才是往後觀察關鍵，但他和包括打擊教練馬修爾在內的教練團，都是用正面的態度去看待這些新秀缺失，當他們有好表現時也更用力喝采，「過程有成長、有缺失，以往我們可能會希望他們儘快修正缺失，但我們現在是用正面的方式去看待。」餅總期許這群被迫「加速成長」的小獅，能透過比賽成長並維持下去，或許對他們往後生涯會出現不一樣的思維。

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