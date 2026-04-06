中職》江少慶明二軍首秀 銳力獅也「開箱」

江少慶。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕今年以補償球員身分加盟統一獅的江少慶，明天下午2點在二軍比賽對老東家富邦悍將登板，獅隊總教練林岳平明天會先去台南亞太成棒副球場看他的投球狀況，再到高雄準備晚間和台鋼雄鷹的一軍戰。

獅隊在去年季後損失行使自由球員權利的主戰捕手林岱安後，從富邦悍將挑來大咖投手江少慶。披上76號獅袍之後，江少慶的調整進度順利，明天在二軍出賽，是他在2024年9月14日後再度於中職的正式比賽。

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談到江少慶的計畫，餅總表示，明天會將他的投球數控制在30球以內，「會看一下第1局的狀態，如果很順利，才會投第2局。如果不是那麼穩定，球數用得比較多，可能投完1局就下來。」但餅總認為他的狀況應該沒問題，不管是高強度的牛棚練投或是實戰投打練習，最快球速都超過150公里，並表示他在14、21日會再於二軍出賽，若順利的話，5月第1週就可安排在一軍登板。

至於今年新網羅的多明尼加籍右投銳力獅，明天會接在江少慶之後登板，他曾在2022年金鶯、2023年大都會時登上大聯盟，兩季合計12場出賽、防禦率6.26，前年和去年球季則效力韓職三星獅，前年曾拿下11勝，去年則因傷提前遭解約。

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