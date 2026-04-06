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中職》見證老同學林哲瑄最後1安 郭嚴文：本來打算一起退休

2026/04/06 17:54

林哲瑄今天引退，郭嚴文與陳禹勳聯名送上花籃。（記者徐正揚攝）林哲瑄今天引退，郭嚴文與陳禹勳聯名送上花籃。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天賽後為林哲瑄舉行引退儀式，南英商工老同學郭嚴文專程到場致意並與陳禹勳聯名送上花籃，他表示，本來打算與林哲瑄一起退休，因為中信兄弟與他簽下測試合約，讓他有機會延續球員生涯，但昨天特地到場見證林哲瑄生涯最後1支安打。

郭嚴文於2日由中信兄弟向聯盟登錄為合約所屬球員，隔天在二軍出賽2打數1安打，他表示，這兩天剛好兄弟二軍沒有比賽，讓他可以北上見證林哲瑄的引退，「我還有錄到他的安打，最後1次還有安打比較感動。」

郭嚴文在小學、高中都與林哲瑄同校，他指出，從國小開始一起打球，只要有林哲瑄在就能拿冠軍，雖然不是王牌投手，卻是球隊的王牌球員，「他大概只有一壘沒有守過，他的臂力就算在國小，也不用轉傳。」

郭嚴文表示，林哲瑄的個性從小到大始終如一，在場上對自己要求很高，在外界看不到的地方更是堅持，私底下對隊友、學弟都很好，「被他照顧的人太多了，但是他不會特別去講這些，都是別人講了才被知道。」

郭嚴文透露，今天會有很多南英商工的校友到場，連當年的總教練陳献榮都會到場，他不確定自己在林哲瑄的引退儀式會不會哭，有考慮利用趕高鐵南下當作藉口避開這個時刻，「因為二軍明天下午還要比賽。」

郭嚴文與味全龍投手陳禹勳聯名送上花籃，卡片上寫著林哲瑄最近常說的「學到」，他表示，本來不知道要寫什麼，他也不知道「學到」是什麼意思，「我覺得就是一個暗號吧？不用告訴我這個『別隊的』，他們球隊的知道就好。」

同樣出身台南的味全龍二軍復健投手教練羅嘉仁，也與林哲瑄的南英學弟石翔宇、郭天信，聯名送上花籃。

林哲瑄今天引退，羅嘉仁與石翔宇、郭天信聯名送上花籃。（記者徐正揚攝）林哲瑄今天引退，羅嘉仁與石翔宇、郭天信聯名送上花籃。（記者徐正揚攝）

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