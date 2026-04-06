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中職》「當教練，承諾很重要」 林哲瑄父親林漢森為富邦悍將開球

2026/04/06 18:18

林哲瑄引退賽開球儀式，「牛爸」陳献榮擔任開球投手、林哲瑄和父親林漢森分別擔任捕手及打者。（記者陳逸寬攝）林哲瑄引退賽開球儀式，「牛爸」陳献榮擔任開球投手、林哲瑄和父親林漢森分別擔任捕手及打者。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天賽後為林哲瑄舉行引退儀式，賽前邀請他的父親林漢森、前南英商工棒球隊總教練「牛爸」陳献榮開球，林漢森想起兒子在義大犀牛奪下總冠軍後實現買車給爸爸的承諾，希望林哲瑄轉任教練後也能幫助富邦拿到總冠軍，「當教練，承諾很重要。」

林漢森指出，原本以為今天只是來參加兒子的引退儀式，被告知要為比賽開球讓他嚇了一跳，他知道林哲瑄受傷後真的很辛苦，可能因為他是教練，才讓兒子有轉任教練的想法，加上球隊有很多新秀，繼續待在球員的位置，可能影響其他選手發展，才會想要退下來。

林哲瑄引退賽開球儀式，「牛爸」陳献榮擔任開球投手、林哲瑄和父親林漢森分別擔任捕手及打者。（記者陳逸寬攝）林哲瑄引退賽開球儀式，「牛爸」陳献榮擔任開球投手、林哲瑄和父親林漢森分別擔任捕手及打者。（記者陳逸寬攝）

林漢森表示，當教練，承諾很重要，因為有承諾，才想要做得更好，林哲瑄小時候上下學，他常常騎機車接送，林哲瑄知道家裡沒錢買車就說，長大賺錢後要買一輛送給爸爸，2016年義大犀牛拿到總冠軍後真的買車送他，「不知道是不是他從小一直記到現在，但是他有做到，現在他當教練，希望幫助富邦拿到總冠軍，我希望他可以做到。」

林漢森回憶，自己是田徑教練，大兒子打棒球、小兒子射箭，雖然連阿嬤都說「你自己運動就好，幹嘛讓兩個兒子都去？」，看兩個兒子在不同領域的表現，讓他覺得很驕傲，「當家長的，都希望小孩多讀點書，現在覺得，兩個孩子在運動這條路，都走得還可以。」

林哲瑄。（記者陳逸寬攝）林哲瑄。（記者陳逸寬攝）

「牛爸」陳献榮、林哲瑄父親林漢森（右）擔任開球嘉賓。（記者陳逸寬攝）「牛爸」陳献榮、林哲瑄父親林漢森（右）擔任開球嘉賓。（記者陳逸寬攝）

富邦金控董事長蔡明興。（記者陳逸寬攝）富邦金控董事長蔡明興。（記者陳逸寬攝）

林哲瑄和恩師「牛爸」陳献榮（左）擁抱。（記者陳逸寬攝）林哲瑄和恩師「牛爸」陳献榮（左）擁抱。（記者陳逸寬攝）

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