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道奇、藍鳥世界大賽後首次對決、大谷翔平拚本季第3轟 今日賽事預告與轉播

2026/04/07 07:04

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將率隊大戰七六人，另一場是金塊在主場迎戰拓荒者，MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）會不會再度繳出大三元令人關注，熱愛NBA的球迷記得鎖定轉播！

大聯盟有2場轉播，力拚3連霸的宇宙道奇明天將作客多倫多與藍鳥進行3連戰，這也是2025年世界大賽對戰組合戲碼，藍鳥首戰將派出41歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）打頭陣，道奇推出25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）應戰，大谷翔平力拚本季第3轟。第2場由費城人對決巨人，培因特（Andrew Painter）將與豪瑟（Adrian Houser）過招。

中職共有3場賽事，統一獅派出布雷克先發，對上台鋼雄鷹洋投艾速特；味全龍坐鎮天母主場挑戰樂天桃猿，由蔣銲交手麥斯威尼；另一場為中信兄弟勝騎士強碰富邦悍將魔力藍。

MLB

07：00 道奇 VS 藍鳥 愛爾達體育2台

09：40 費城人 VS 巨人 愛爾達體育2台

NBA

08：00 七六人VS馬刺 愛爾達體育1台

09：00 拓荒者VS金塊 緯來體育

中職

18:30 樂天桃猿 VS 味全龍 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育3台

18:30 統一獅 VS 台鋼雄鷹 MOMOTV、愛爾達體育1台

18:30 中信兄弟 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

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