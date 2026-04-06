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拳擊亞錦賽》沒被停電影響！陳念琴擊敗印度女將晉級金牌戰

2026/04/06 18:21

陳念琴。（拳擊協會提供）陳念琴。（拳擊協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「拳擊女王」陳念琴今天在2026亞洲拳擊錦標賽女子65公斤級4強戰對決印度好手鮑羅（Ankushita Boro），但比賽到第2回合時突然停電，最後由裁判針對在停電前表現給出分數，陳念琴以3：0拿下勝利，順利闖進金牌戰。

陳念琴在巴黎奧運摘下女子66公斤級銅牌，這次在亞錦賽她被列為頭號種子，首輪輪空，從8強出發的她首戰穩定發揮，以5：0輕取泰國女將普雅帕（Porntip Buapa），挺進4強，今天和印度好手鮑羅爭奪金牌戰門票，鮑羅曾在2022年摘下亞錦賽銅牌。

陳念琴今天在首回合穩紮穩打，獲得3個10分，第2回合鮑羅展開反樸，兩人持續纏鬥，但在這回合現場突然停電，轉播畫面全黑，比賽也突然中斷，恢復後由裁判裁定比賽勝負，5名裁判中有3名裁判給了陳念琴較高的分數，另外兩人則是平手最後由陳念琴拿下勝利，成功闖進金牌戰。

其他台將方面，黃筱雯稍早在女子54公斤級4強戰以4：1擊退中國女將趙宣，收下金牌戰門票，將對決印度女將普里蒂（Preeti Preeti）。至於林郁婷在女子60公斤級4強戰不敵北韓勁敵元恩景，復出後首場國際以銅牌作收，郭怡萱則在女子51公斤級敗給北韓好手安琴星，同樣收下銅牌。

陳念琴。（拳擊協會提供）陳念琴。（拳擊協會提供）

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