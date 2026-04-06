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（漏網鏡頭）南珉貞「母愛模式」開啟！球場瞬間變育兒現場 全場融化

2026/04/06 19:25

南珉貞輕聲安撫的模樣，被球迷笑稱「提前體驗媽媽日常」。（記者王藝菘攝）南珉貞輕聲安撫的模樣，被球迷笑稱「提前體驗媽媽日常」。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／新北報導〕清明連假最後一天，中華職棒富邦悍將在主場迎戰，內野座無虛席，球迷熱情不減。場上戰況激烈之餘，看台區的應援同樣吸睛，其中Fubon Angels韓籍成員南珉貞，一段突如其來的「母愛時刻」，更成為全場焦點。

比賽進行到中場換場時，南珉貞走向看台前排，與球迷互動時，順勢抱起一名嬰兒，熟練地輕拍安撫，還不時低頭溫柔凝視，模樣宛如新手媽媽上線。只見她神情專注又帶點羞澀，與平時活潑應援的形象形成反差，讓不少球迷直呼「太反差萌！」

有趣的是，這一幕也吸引一旁隊友們的目光，紛紛投以好奇又帶笑的表情，有人甚至停下動作偷看，現場氣氛瞬間轉為輕鬆溫馨。

一旁的隊友忍不住側目，有人偷笑，有人好奇張望，像是在看一場沒有排練的日常劇。

不少球迷將畫面拍下分享到社群，直呼「今天來看球賺到」、「這畫面比全壘打還甜」，更有人笑稱「直接預習未來生活」。在緊湊賽事之外，這段自然流露的互動，也為球場增添一抹療癒氛圍，成為清明連假最難忘的場邊風景。

一旁隊友邊看邊笑，彷彿在圍觀南珉貞的「臨時媽媽實境秀」。（記者王藝菘攝）一旁隊友邊看邊笑，彷彿在圍觀南珉貞的「臨時媽媽實境秀」。（記者王藝菘攝）

中場休息時抱起嬰兒，溫柔神情宛如「最美媽媽」。（記者王藝菘攝）中場休息時抱起嬰兒，溫柔神情宛如「最美媽媽」。（記者王藝菘攝）

南珉貞中場抱起嬰兒，畫面瞬間變得溫柔又安靜。（記者王藝菘攝）南珉貞中場抱起嬰兒，畫面瞬間變得溫柔又安靜。（記者王藝菘攝）

南珉貞中場抱起嬰兒，畫面瞬間變得溫柔又安靜。（記者王藝菘攝）南珉貞中場抱起嬰兒，畫面瞬間變得溫柔又安靜。（記者王藝菘攝）

隊友在旁偷看，忍不住露出好奇又帶笑的表情。（記者王藝菘攝）隊友在旁偷看，忍不住露出好奇又帶笑的表情。（記者王藝菘攝）

隊友李皓禎（左）邊看邊笑，彷彿在觀賞南珉貞的「臨時媽媽實境秀」。（記者王藝菘攝）隊友李皓禎（左）邊看邊笑，彷彿在觀賞南珉貞的「臨時媽媽實境秀」。（記者王藝菘攝）

南珉貞中場抱起嬰兒，畫面瞬間變得溫柔又安靜。（記者王藝菘攝）南珉貞中場抱起嬰兒，畫面瞬間變得溫柔又安靜。（記者王藝菘攝）

南珉貞應援時表情動作生動，展現滿滿活力。（記者王藝菘攝）南珉貞應援時表情動作生動，展現滿滿活力。（記者王藝菘攝）

南珉貞應援時表情動作生動，展現滿滿活力。（記者王藝菘攝）南珉貞應援時表情動作生動，展現滿滿活力。（記者王藝菘攝）

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