中職》那個大王回來了！王柏融：「當初那種自信滿滿的感覺，是有的」

「台鋼大王」王柏融獲選MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕2023年季後結束旅日生涯，王柏融前年起化身「台鋼大王」後，仍找不回當年的揮棒自信，返台後的前兩季累計僅轟出10發全壘打，也遲遲未等到一直在倒數的生涯百轟，直到今天在澄清湖主場首戰轟出雙響砲後，他表示：「當初那種自信滿滿的感覺，站上打擊區的感覺，是有的」。

王柏融坦言，前兩年站上打擊區，「就想說這怎麼打，會打得好還打不好，就一直胡思亂想」。但今年的他，找到不錯的調整方式，更重要的是心裡也放下很多東西，他形容是「從零開始的那種感覺」。

請繼續往下閱讀...

今年台鋼開季第2場作客桃園球場，王柏融就以4打數2安打拿下單場MVP，其中6局上敲出帶2分打點的超前安打是關鍵，今天回到主場澄清湖，他更是前兩打席都開轟，而且一轟出去就有感覺了，認為現在的心態沒有猶豫不決、就很果斷，「心裡層面影響我最大的一個因素，心理就會影響生理，很多揮棒的機制等等，就會逐漸去消失。」

台鋼去年在左外野豎起百轟倒數看板，王柏融表示那個完全沒有壓力，「壓力都是自己造成的」。對於上次雙響砲已是2018年5月13日，距離現在已是2885個日子，王柏融則說：「也沒想這麼多，就繼續保持，只想把球打強嘛。」他特別感謝球迷的不離不棄、始終一直支持，「滿場球迷的加油聲下，在自己的主場能打出全壘打，是屬於自己的榮耀，也分享給各位球迷。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法