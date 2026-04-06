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中職》林岳谷再見犧飛！悍將延長賽奪勝 兄弟苦吞4連敗、開季1勝6敗

2026/04/06 21:02

范國宸。（記者陳逸寬攝）范國宸。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在主場新莊迎戰中信兄弟，兩隊雖在比賽前段用全壘打互別苗頭，但富邦先在8局下靠葉子霆適時安打扳平比數，逼出本季第1場延長賽，10局下再靠林岳谷高飛犧牲打以5：4送給中信吞下4連敗，中信1勝6敗繼續墊底。

富邦1局下就有斬獲，邦力多昨天因為感冒休息1天，今天重回先發首打席選到保送，范國宸隨後開砲助富邦2：0先馳得點，范國宸以本季第3轟與陳晨威並列全壘打王；中信2局上靠黃韋盛、王政順連續安打先搶下1分，3局上靠王威晨轟出3分彈以4：2超前；張育成3局下擊出陽春彈，助富邦比數追至3：4只差1分。

富邦在8局上派張奕登板，用15球中繼1局無失分，8局下戰況立刻出現變化，王念好、葉子霆相繼安打扳平比數，張奕雖無關勝投，卻成為富邦打完8局以4：4追平的神奇因子。

兩隊打完9局仍是平手，10局上富邦換投廖任磊，開局雖讓中信靠王政順安打、岳東華保送攻佔滿壘，但先讓陳俊秀擊出雙殺打，再三振代打曾頌恩全身而退，10局下范國宸敲安助富邦攻佔一、三壘，林岳谷擊出高飛犧牲打結束比賽。

江國豪。（記者陳逸寬攝）江國豪。（記者陳逸寬攝）

鄭浩均。（記者陳逸寬攝）鄭浩均。（記者陳逸寬攝）

王威晨。（記者陳逸寬攝）王威晨。（記者陳逸寬攝）

張育成。（記者陳逸寬攝）張育成。（記者陳逸寬攝）

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