羽球》第一次全國青年暨青少年羽球錦標賽 U19男單易仲祥奪冠

U19男單冠軍中租大同易仲祥。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026第一次全國青少年羽球分齡排名賽昨在高雄亞柏會館進行各級別的會內賽，來自全國各校青少年選手卯足全力，爭取個人與學校最佳榮譽。經過激烈廝殺，U19男單由中租大同高中的易仲祥驚險力克同隊隊友中租大同莊沅學，拿下冠軍 ，U19男雙由林聖茗與黃子源封王。

最受矚目的U19男單賽事，決賽上演中租大同的隊內內戰，由易仲祥對決莊沅學，這兩位選手實力相當，在去年年初的排名賽，易仲祥拿下U19男單冠軍，莊沅學則是在去年第二次排名賽拿下男單第8名，雙方也是同隊隊友，所以對於彼此的打法，也是非常熟悉。

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第一局雙方就打得難分難解，靠著幾個關鍵球的較佳處理，易仲祥驚險的以21：18拿下首局。第二局比賽莊沅學多拍相持的處理打得較有耐心，也率先也11：8領先。技術暫停過後，雙方還是打來膠著，一度被追到12：12平手，不過莊沅學還是頂住壓力，以21：17拿下第二局，扳回一城。第三局一開始易仲祥連下3分，莊沅學也馬上追趕到8：8平手，此後雙方分數互有超前，一直激戰到延長，易仲祥就以22：20辛苦勝出，拿下U19男單冠軍。

易仲祥從台北市長春國小開始就是冠軍好手，拿下108年國小盃錦標賽男單冠軍，國內青少年排名賽U15完成二連霸，參加2022年亞洲青少年羽球錦標賽榮獲U15男單金牌，去年也參加高雄大師賽的資格賽，瑞昌大師賽的資格賽，開始汲取成人高等級的職業賽事經驗，今年三月他到歐洲參加了荷蘭青年國際賽打進8強以及德國青年國際賽闖進4強，今年也將持續參加更多國際比賽，大家可以繼續期待這位台灣青少年球王的璀璨未來。

U19男雙賽事也是焦點之一，因為台灣的男雙在國際賽的戰績是最耀眼的，因此新生代的男雙組合也是台灣羽壇的競爭力延續的焦點。本次U19的男雙決賽事由土銀百齡的朱俊諺與陳佾璿對上亞柏雄中林聖茗與勇源治平黃子源的搭檔組合，朱俊諺與陳佾璿在去年的第二次青少年排名賽是拿下冠軍，實力不在話下。亞柏雄中的林聖茗去年是跟黃愷翊搭檔，本次排名賽則是改與勇源治平的黃子源搭檔，也一路挺進打進決賽。

第一局林聖茗與黃子源的打法讓對手還摸不太清楚，一路壓制朱俊諺與陳佾璿，輕鬆21：7拿下勝利。不過第2局，朱俊諺與陳佾璿就逐漸了解對手打法，反倒以21：18扳回一局。決勝局，雙方激戰更佳精彩，關鍵時刻處理分出高下，最後林聖茗與黃子源辛苦的以21：17拿下，擊敗土銀百齡朱俊諺與陳佾璿，拿下U19的男雙冠軍。

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