自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》范國宸履行承諾 拿MVP送林哲瑄引退

2026/04/06 21:52

范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在延長賽以5：4氣走中信兄弟，范國宸4打數2安打含1轟都打在重要時刻，連同10局上策動關鍵雙殺，讓林哲瑄賽前「你要拿MVP送我」的預言成真，他表示，很開心可以贏球，其他都不重要，可以贏球就是給林哲瑄最好的禮物。

范國宸1局下就轟出2分彈助富邦先馳得點，10局上中信無人出局攻佔滿壘，他接到代打陳俊秀擊出的滾地球策動雙殺，他表示，當時因為趨前守備，陳俊秀擊出的球很快，他接到後一度以為漏掉，看球在手套裡趕緊傳本壘，「就是一個瞬間，很開心有專注到最後一刻。」

范國宸雖然策動關鍵雙殺，中信仍攻佔二、三壘，當下他沒有被興奮沖昏頭，而是提醒投手危機還沒解除，廖任磊隨即三振代打曾頌恩化解危機，他表示，雖然是2出局，但對方又換代打，還是可能一棒打下分數，提醒廖任磊繼續專注，把這局守住再來歡呼。

10局下輪富邦進攻， 范國宸率先敲安把張育成送上三壘，讓林岳谷的外野飛球形成高飛犧牲打，賽後獲選MVP與林哲瑄一起站上頒獎台，說著說著就忍不住眼淚，「滿神奇的，賽前跟他說『我會拿MVP』，他說『你要拿MVP送我』，今天是很特別的日子，很開心可以贏球，其他都不重要，贏球就是給他最好的禮物。」

范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）

范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中