中職》范國宸履行承諾 拿MVP送林哲瑄引退

范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在延長賽以5：4氣走中信兄弟，范國宸4打數2安打含1轟都打在重要時刻，連同10局上策動關鍵雙殺，讓林哲瑄賽前「你要拿MVP送我」的預言成真，他表示，很開心可以贏球，其他都不重要，可以贏球就是給林哲瑄最好的禮物。

范國宸1局下就轟出2分彈助富邦先馳得點，10局上中信無人出局攻佔滿壘，他接到代打陳俊秀擊出的滾地球策動雙殺，他表示，當時因為趨前守備，陳俊秀擊出的球很快，他接到後一度以為漏掉，看球在手套裡趕緊傳本壘，「就是一個瞬間，很開心有專注到最後一刻。」

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范國宸雖然策動關鍵雙殺，中信仍攻佔二、三壘，當下他沒有被興奮沖昏頭，而是提醒投手危機還沒解除，廖任磊隨即三振代打曾頌恩化解危機，他表示，雖然是2出局，但對方又換代打，還是可能一棒打下分數，提醒廖任磊繼續專注，把這局守住再來歡呼。

10局下輪富邦進攻， 范國宸率先敲安把張育成送上三壘，讓林岳谷的外野飛球形成高飛犧牲打，賽後獲選MVP與林哲瑄一起站上頒獎台，說著說著就忍不住眼淚，「滿神奇的，賽前跟他說『我會拿MVP』，他說『你要拿MVP送我』，今天是很特別的日子，很開心可以贏球，其他都不重要，贏球就是給他最好的禮物。」

范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）

范國宸獲選單場MVP與林哲瑄一起慶祝。（記者陳逸寬攝）

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