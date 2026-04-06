中職》中外野「釣蝦池」再見接殺 林哲瑄引退儀式：這段旅程結束了

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式，球團、球隊與親友陸續送上花束、教練棒、生涯紀錄版、行李袋等多項禮物，林哲瑄環繞4個壘包後拿起手套站上中外野完成最後1次守備，再由富邦一、二軍全體球員高高將他拋起，儀式在他繞場答謝球迷後圓滿落幕。

富邦球團在儀式開始前播放事先準備的影片，林智勝、鄭凱文、胡金龍、郭泓志、富藍戈、田澤純一、稻葉篤紀等人陸續獻上祝福，郭嚴文、陳禹勳、陳品捷、郭嚴文、羅嘉仁等人先後獻花，林哲瑄的家人、「牛爸」陳献榮、富邦二軍約50人都到場見證。

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林哲瑄在致詞時表示，從18歲帶著夢想旅美，到如今站上引退舞台，彷彿只是一轉眼，沒有想過這一天來得這麼快，特別感謝南英商工教練陳献榮的指導，「高中時期我常常被罵，但因為這些提醒，才磨練出我不服輸的性格。」

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

林哲瑄指出，旅美期間的辛苦很難用言語形容，在陌生環境與語言衝擊下曾經感到孤獨，很多時候只能躲在房間自己哭，但也從紅襪體系的教練與隊友身上學會全力以赴、獨立思考與分享的重要，到台後希望把在國外所學帶回球隊，「有成功的經驗，也有很愚蠢的經驗。」

林哲瑄感謝富邦球團的信任與包容，也感謝隊友、教練團與所有幕後人員，以及幫助他面對低潮與傷痛、走過漫長復健的防護團隊，最大的感謝要獻給家人，謝謝父母從小支持他追夢，更感謝妻子撐起這個家，成為他在場上拚到最後的動力。

林哲瑄最後不忘感謝球迷，他表示，因為有球迷，他才能走到今天，希望大家記住的不是成績，而是在場上永遠不服輸、想再拚一次的他，最後以「我是林哲瑄，這段旅程結束了」為球員生涯劃下句點。

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將今天賽後於主場新莊為林哲瑄舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

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