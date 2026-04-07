中職》球場爆言語性騷！男遮視線竟嗆「女人閉嘴」 蔡其昌要出手了

近日有女球迷上網控訴，在台中洲際棒球場遭遇性別羞辱，只因為提醒對方不要在「非站立應援區」起立遮擋視線，被對方回嗆「女人閉嘴」。（圖翻攝自Threads）

首次上稿 04-07 00:33

更新時間 04-07 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕繼台南亞太球場掌摑事件後，中職觀眾席又出事！近日有女球迷上網控訴，在台中洲際棒球場遭遇性別羞辱，只因為提醒對方不要在「非站立應援區」起立遮擋視線，被對方回嗆「女人閉嘴」，讓她非常不舒服，對方還對其他球迷叫囂要打架。這件事曝光後掀起網友熱烈討論，也釣出中職會長蔡其昌回覆，表示聯盟將介入調查。

請繼續往下閱讀...

一位女球迷6日在Threads上貼出影片還原事發經過。本月5日，她到洲際棒球場看球，她坐的位置是洲際球場「西C10排」，也就是球團標示的「非站立應援區」。比賽進行到4局下時，中信兄弟開始進攻，但坐在原PO前方的中年男子為了要拍啦啦隊，整個人站起來擋住了原PO的看球視野，後排的球迷們見狀紛紛出聲要他坐下，不要影響其他人看球，原PO也出手拍了拍對方，提醒「這個區域不能站」。

沒有想到該名男子開始不斷回頭對她進行性別上的羞辱，跳針質問原PO「為什麼不能站？」，還說「我最受不了女人跟我講這件事」。男子還對原PO旁邊的男性友人說「女人不懂要教一下」，原PO忍無可忍嘗試反擊，男子變本加厲，嗆原PO「女人不要講話」。此時有其他球迷看不下去，挺身幫原PO講話，男子居然還挑釁對方，「你有種就出來跟我打一架！」

這件事曝光後讓大批鄉民氣炸，「這種人也應該黑名單吧」、「很多中老年男性都是這種德性」、「下次直接請工作人員叫他滾」、「這個可以提告，只要你有任何感覺到不舒服 且有第三人聽到這些言語，你都可以向他提告性騷擾」、「支持球場列入黑名單+1，身為律師，我認為確實有構成言語的性騷擾」、「棒球場是屬於所有球迷的，沒有誰的觀賽資格比較優越，謝謝妳挺身而出」。

貼文也釣出蔡其昌回覆，「聯盟會和兄弟球團先進行事件始末的了解和調查，期望大家共同維護良好的觀賽環境」。鄉民們紛紛表示，「中信兄弟球團應該要出面表達態度」、「辛苦會長，沒想到都這個年代了還有這種男老害出來丟臉」、「謝謝會長百忙中回應，辛苦了！」、「感謝會長重視太讚了」、「要有好環境，就要在第一時間用重典，請聯盟拒絕他再次進球場！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法