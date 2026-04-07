TPBL》準新人王劉丞勳回顧菜鳥年最痛一役「打球到現在從來沒0分過」

劉丞勳。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新竹攻城獅狀元劉丞勳本季獲得不少發揮空間，回顧菜鳥賽季，他自認適應職籃舞台並沒有太久的的撞牆期，「做好準備，遇到問題就要問。」

劉丞勳頂著UBA公開男一級歷史得分王光環踏入職業賽場，球季中段就開始站穩球隊先發，本季出賽28場，平均上場時間26分18秒，整體命中率34.6%，外線命中率34.5%，場均7.7分、3.3籃板、1.6助攻。

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劉丞勳幾乎已是TPBL第二季年度新人王的不二人選，有望成為繼高錦瑋、谷毛唯嘉後，健行科大出品的第三位職籃年度最佳新人。

回顧新人年至今的表現，劉丞勳表示，「當然還是有遇到一些問題，但好像沒有想像中艱難，前提是要做好準備、付出很多時間，就是一直問教練團，不斷問、不斷學習。」

狀元的表現無可避免會被放大檢視，劉丞勳坦言，難免會有壓力，「但威森教練跟我說，像我這樣的新人就是要像海綿一樣不斷吸收，壓力是教練團要扛，不是剛進來的球員扛，我就是從零開始，慢慢累積。」

劉丞勳去年11月作客福爾摩沙夢想家一役在倒數3秒展現強心臟放進追平分，但關鍵時刻的犯規最後導致球隊以1分差落敗，當時他曾淚灑休息室，但上月29日迎戰雲豹賽前被問及本季至今最深刻一戰，他選了今年2月15日與國王一戰，該役他上場20分鐘，4投0中1分未得，是職業生涯首度0分作收，後續他在3月7日、29日也都1分未得。

「打籃球到現在從來沒有得0分，」劉丞勳坦言，那場如果比較起來，比對決夢想家那一場更痛，「就會覺得自己怎麼會這樣，為什麼打出這樣的表現給球迷，後來有找教練團討論，慢慢找回信心。」

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