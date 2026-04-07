UBA》健行中斷連10年4強紀錄 歷史得分王劉丞勳勉勵學弟將失利化為養分

劉丞勳。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕UBA強權健行科大本季中斷連10年晉級4強的紀錄，不敵衛冕軍政治大學遭淘汰一役，去年剛從健行畢業的TPBL新竹攻城獅狀元劉丞勳人就在現場，他勉勵學弟將失利化為養分，「輸了或許不是壞事。」

健行自104學年度登上UBA公開一級至今一直都是四強固定班底，隊史坐擁3座冠軍，本屆在8強表現不如預期，複賽最終戰必須擊敗政大才能晉級，最後以90：92遭逆轉吞敗，隊史首度無緣4強。

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劉丞勳UBA生涯累積拿下1457分，是公開男一級歷史得分王，大一與健行拿下季軍，隨後三年都以亞軍作收，健行隊史上次擊敗政大是2023年3月3日複賽，當時健行先發陣容除史密斯外的4名本土球員蔡宸綱、高錦瑋、徐宏瑋以及劉丞勳，現在都已征戰職籃賽場。

健行上月對決政大一戰，劉丞勳與雲豹一哥高錦瑋現身觀眾席為學弟加油，也是他畢業後首度回去看UBA比賽，他坦言心情複雜，「在場邊看著曾經待了4年的球隊，其實滿開心的，畢竟我在健行從什麼都不會到能夠銜接上職業，也很謝謝孟竹哥。」

劉丞勳不諱言，想要看學弟擊敗政大，也為2分差落敗感到可惜，「但孟竹哥賽後也有說，如果前面幾場都這樣打就好了，這就是比賽好看的原因，總會有開心跟難過的地方。」

劉丞勳指出，健行球員要背負延續4強紀錄的壓力，這次失利對學弟們或許不是壞事，「學弟們壓力也滿大的，看得出來每個人都很難過，我也跟他們說，就把這次當作是養分，明年再來，把這件事刻在自己的心裡，以後訓練很累的時候就拿出來提醒自己。」

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