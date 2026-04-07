PLG》有望成聯盟史上首位勇奪新人王的狀元 葉惟捷菜鳥球季自評5分

葉惟捷。（資料照，PLG提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG去年選秀僅4名球員中選，新軍洋基工程指名葉惟捷成為狀元，他也有望成為PLG史上首位抱走年度新人王的狀元。

196公分的葉惟捷畢業自南山高中，曾赴美效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，去年旅美返台投入選秀，獲洋基工程指名，本季出賽16場，整體命中率34.2%，外線命中率28%，平均攻下10.9分、1.3籃板、2助攻。

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葉惟捷表示，職籃舞台與自己當初的預想並無太大差別，但仍然有很多問題是打了才知道，「我還有很多需要進步的空間，還需要累積更多經驗。」

葉惟捷提到，球隊洋將更動頻繁，這是在學生時期比較少遇到的，新的成員加入就必須重新配合，加上聯盟隊伍間對戰頻率高，「優缺點都會被放大，這是要去適應的地方，調整的能力要再快一點。」

對於休賽季可能精進的方向，葉惟捷表示，防守端的腳步希望能更敏捷，進攻端希望能提升投籃把握度、出手選擇。

新人就要扛起新球隊的進攻重任，葉惟捷不諱言，菜鳥球季表現起伏，也會有遇到壓力的時候，就是要想辦法自己面對、解決，自評這一年至今的表現，他說，「（滿分10分）可能5分吧，5至6分，很多選擇上面都還可以更好，沒有達到預期的目標。」

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