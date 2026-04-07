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中職》防禦率核炸的黎克救兄弟牛棚？日球迷曾讚的「阪神經驗」能否複製？

2026/04/07 07:12

兄弟洋投黎克。（資料照，記者廖耀東攝）兄弟洋投黎克。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕開季至今，中信兄弟戰績陷入低潮，昨苦吞球團史最速6敗、4連敗，且牛棚狀態亟待加強。中信兄弟總教練平野惠一昨就透露，開季兩場先發都被打爆、防禦率高達11.25的洋投黎克，「不是沒有可能」調往後援。

平野表示，黎克在日職多以中繼為主，來台後的表現或許受到轉任先發影響，考量球隊牛棚開季表現不是理想，讓黎克轉任「不是沒有可能」。

黎克生涯前期在小聯盟都是先發為主，直到效力大聯盟洋基、費城人，才擔任中繼，2022年在費城人隊出賽47場、僅2場先發，防禦率4.85。

去年黎克轉戰日職阪神虎，由於球隊陣中先發投手戰力穩定，黎克多半中繼出賽，23場出賽僅3場先發，防禦率1.93，成績為2勝1敗、1次救援成功、7次中繼成功。

而阪神去年奪得例行賽優勝，被視為有貢獻的黎克休賽季一傳出離隊赴台灣消息，不少日本球迷都留言「還想在日職看到他」、「也許能壓制台灣的聯盟」。

黎克頭兩場出賽狀況不順，二軍待命的陶樂目前僅出賽1場，面對富邦悍將二軍，帳面上掉4分僅1責失，3.1局用61球，被擊出6安打、2四壞、3三振。接近傷癒的昔日王牌德保拉，目前也仍建立用球數。

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