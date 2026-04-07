NBA》公牛連4季無緣季後賽 球隊副總裁、總經理都下台一鞠躬

公牛隊籃球營運副總裁卡尼索瓦斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥公牛本季只打出29勝49敗戰績排東部第12名，連續4年無緣季後賽。公牛隊今天做出大幅調整，開除球隊籃球營運副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）、以及總經理艾佛斯利（Marc Eversley）。

卡尼索瓦斯和艾佛斯利在2020年分別接任籃球營運副總裁和總管，在他們任內，公牛隊的戰績為224勝254敗，只在2021-22年闖進季後賽，當年首輪敗給公鹿隊。

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公牛隊執行長萊因斯多夫（Michael Reinsdorf）在聲明中表示，「這樣的決定從來都不容易，尤其當涉及到我們在個人與專業層面都相當尊重的人時。我們感謝他們過去6年來的投入與努力。同時，我們的成績並沒有達到球迷應得的水準，而帶領球隊走向新的方向，是我的責任。」

萊因斯多夫說，「在芝加哥公牛隊，我們的目標始終是打造一支能在最高層級競爭、並最終爭奪總冠軍的球隊。我們承諾會採取必要的步驟，讓公牛隊持續向前，並讓球迷感到驕傲。」

根據《ESPN》報導，公牛隊擁有近6000萬美元的薪資空間可以在自由市場操作，目前球隊主力陣容包含後衛吉迪（Josh Giddey）、布澤利斯（Matas Buzelis）、T.瓊斯（Tyus Jones）、埃桑格（Noa Essengue）等人。

公牛隊總經理艾佛斯利。（資料照，路透）

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