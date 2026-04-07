網球》我太想念蒙地卡羅！球王艾卡拉茲對重返紅土感到興奮

艾卡拉茲。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP千分等級的蒙地卡羅男網大師賽已經開戰，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對於重返紅土賽季感到興奮，尤其這位西班牙球王已面臨龍頭寶座保衛戰。

「我真的非常、非常高興能夠回到蒙地卡羅，這是紅土賽季的首站比賽，至少對我來說是這樣，這太棒了。我只想保持良好心態，爭取每次訓練後都有所進步，然後看看結果如何。」身為衛冕冠軍，艾卡拉茲賽前受訪時表示，非常想念這裡，將盡其所能享受美麗場地及精彩賽事，去年他在紅土賽季前苦吞2連敗，但從摩納哥開始連戰皆捷，34役豪奪33勝，「我覺得這是2025年的轉捩點，自從來到這裡之後，狀態就越來越好，讓我接下來一年表現如此出色。」

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紅土正是艾卡拉茲的福地，職業生涯勝率高達84.4%，僅次於瑞典傳奇球星柏格（Bjorn Borg）的86.1%，以及同胞前輩「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的90.5%，「我從小就在紅土打球，4歲就開始，直到8歲才第一次接觸硬地，這就是為什麼我對紅土賽季有著如此深刻的體會。」由於義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）來勢洶洶，艾卡拉茲得在蒙地卡羅力拚佳績，才能保住球王頭銜，這位首輪免戰的頭號種子，次輪遭遇阿根廷巴艾茲（Sebastian Baez）。

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