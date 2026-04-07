NCAA》下一站大學籃壇 金塊冠軍主帥計畫出任北卡總教頭

馬龍預計會出任北卡男籃總教練。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕帶領金塊拿下隊史首冠的教頭馬龍（Michael Malone）有望重拾執教鞭，目前消息指出，他將會進軍大學籃壇，成為重統名校北卡羅來納大學（University of North Carolina）男籃的新任總教練。

北卡今年「三月瘋」兵敗後，宣佈開除總教練戴維斯（Hubert Davis），但不久後便找到新任教頭人選，根據《ESPN》記者Pete Thamel消息，金塊的冠軍教頭馬龍，將會成為北卡男籃的總教練。

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馬龍過去執教過金塊10年，期間把選秀二輪末端的約基奇（Nikola Jokic），培養成近代最強球員之一，並且帶領球隊在2023年奪下隊史首冠。不過金塊奪冠後衛冕失利，球隊還傳出嚴重內鬨，最終在2025年季末突然被開除，至今都沒有出山執教，只在電視圈擔任球評。

除了馬龍外，北卡也曾鎖定現任公牛總教練唐納文（Billy Donovan），不過他表態不願意在本賽季結束前，討論未來動向。

《CBS》報導指出，去年秋天戴維斯就曾邀請馬龍，以前NBA總冠軍教練的身分參與北卡練球，球員們也對他很尊重，之後馬龍便一直與北卡保持聯繫。

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