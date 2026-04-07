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MLB》大谷翔平近4戰夯3轟 道奇17安+5轟暴打、賞藍鳥5連敗

2026/04/07 10:03

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天作客多倫多面對藍鳥，重演去年世界大賽對決。今天雙方3連戰首場比賽，道奇日本巨星大谷翔平全場2安1打點，包含一發陽春砲，道奇全場猛敲17安包含5轟，最終以14比2輕取藍鳥。道奇收下4連勝，藍鳥吞5連敗。

道奇首局靠「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的兩分砲先馳得點，藍鳥克萊門特（Ernie Clement）1局下敲適時安打追回1分。3局上大谷翔平敲投手前軟弱滾地球形成內野安打，接著道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲兩分砲，讓大谷輕鬆回來得分。第4局道奇靠塔克（Kyle Tucker）的高飛犧牲打拿1分，第5局道奇再添1分。

6局上大谷翔平第6局面對藍鳥左投馬蒂普利（Joe Mantiply），他鎖定一顆87英哩的伸卡球，擊出中外野陽春砲。大谷翔平這一轟的擊球初速為107.8英哩（約173.4公里），飛行距離為414英尺（約126.1公尺），仰角25度。該半局道奇帕赫斯（Andy Pages）敲帶有2分打點的二壘安打，單局進帳3分。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

道奇第7局先靠捕手拉辛（Dalton Rushing）的陽春彈，以及佛里曼的適時二壘安打、T.赫南德茲的關鍵安，讓道奇單局再拿4分。拉辛第8局又敲出陽春砲添加分數。

大谷翔平全場6打數2安1打點，包含一發全壘打，本季第3轟出爐，這也是「打者翔平」近4戰的第3轟，另外吞2次三振，賽後打擊率為2成82，整體攻擊指數為0.926。此外，這是大谷翔平跨季連41場上壘，是旅美日本選手第二長，僅次於日本名將鈴木一朗的連43場上壘紀錄。

道奇25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）主投5局失1分，摘本季首勝；道奇全場有17安，拉辛單場4安包含2發陽春砲、進帳2打點。

藍鳥41歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）僅投2局失2分就退場，吞本季首敗；藍鳥打線全場5安，日本好手岡本和真貢獻2安，但他也發生一次守備失誤。

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