中職》李珠珢沒來沒關係！李雅英、南珉貞、李晧禎「三本柱」合體 新莊萬人嗨翻

南珉貞以精靈般的舞姿帶動看台氣氛，展現「原創三本柱」的深厚功力。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／新北報導〕富邦悍將6日於新莊棒球場交手中信兄弟，除了場上激戰與賽後感人的林哲瑄引退儀式，看台上的「嬌」點更令萬名球迷瘋狂。儘管話題性十足的韓籍外援李珠珢、朴星垠今日未排班，但由南珉貞、李雅英與李晧禎組成的「原創三本柱」強勢壓陣，展現超高人氣，帶領全場1萬1600名觀眾陷入熱血沸騰的應援狂潮。

即便少了新秀助陣，由李雅英、南珉貞、李晧禎構成的應援防線依舊無懈可擊。「全民表妹」李雅英以招牌的甜美酒窩與律動感十足的舞姿，精準捕捉快門目光；「挑食鬼」南珉貞則發揮古靈精怪的魅力，與球迷熱情互動，渲染力滿分；再加上「大哥」李晧禎冷艷與陽光兼具的舞台掌控力，三人合體展現絕佳默契，不僅填補了戰力空缺，更讓現場快門聲此起彼落。

請繼續往下閱讀...

受惠於球團成功的行銷與三位韓籍女神的魅力，新莊球場今日締造本季第2次滿場紀錄。本季新莊3場賽事觀眾數全數破萬，證明了「三本柱」強大的吸金與吸睛能力，讓現場應援氣氛絲毫不減，陪伴球迷度過了一個充滿感動與激情的職棒之夜。

雖然少了李珠珢，但李雅英等三本柱展現強大號召力，助攻新莊球場本季二度滿場。（記者王藝菘攝）

雖然少了李珠珢，但李雅英等三本柱展現強大號召力，助攻新莊球場本季二度滿場。（記者王藝菘攝）

富邦悍將主場氣勢驚人，萬名球迷塞滿看台，共同見證林哲瑄引退儀式。（記者王藝菘攝）

「全民表妹」李雅英一舉一動都成為全場快門捕捉的絕對焦點。（記者王藝菘攝）

李雅英展現招牌酒窩電力，俏皮的舞姿與甜美笑容讓看台球迷目不轉睛。（記者王藝菘攝）

李晧禎（右）與李雅英（左）於新莊球場賽演出，兩人展現絕佳默契，在草皮上優雅舞動，（記者王藝菘攝）

李晧禎手持球團推出的個人專屬應援毛巾，在看台前與球迷熱情互。（記者王藝菘攝）

李晧禎展現專業應援，舉手投足間充滿自信魅力。（記者王藝菘攝）

韓籍外援李晧禎展現專業應援，舉手投足間充滿自信魅力。（記者王藝菘攝）

南珉貞在看台展現超萌魅力，不僅舞姿靈動，更不時對著鏡頭放送甜美笑容與俏皮手勢。（記者王藝菘攝）

南珉貞以精靈般的舞姿帶動看台氣氛，展現「原創三本柱」的深厚功力。（記者王藝菘攝）

Fubon Angels 韓籍成員李雅英（圖中）與李晧禎（右2）今日在新莊棒球場熱力應援，兩位女神合體比出勝利手勢，甜美笑容瞬間融化全場球迷，成為場邊最吸睛的焦點。（記者王藝菘攝）

富邦悍將林哲瑄於新莊球場正式引退，他在萬名球迷見證下高舉雙手向看台致意，為璀璨職棒生涯畫下句點。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法