MLB》纏鬥12球開轟打破兩項紀錄！ 重砲羅里本季第一發棒打「地表最強投」

羅里（左）對德葛隆（右）打出本季首轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕從經典賽一路低潮到開季，上季狂掃60發全壘打的水手重砲羅里（Cal Raleigh）終於開轟了，今天一局上面對「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）纏鬥12球，擊出本季第一發全壘打。

羅里低潮一路從經典賽延續至開季，開季至今遲遲未能開轟，今天面對遊騎兵打先發第二棒，首局面對德葛隆終於轟出本季第一發全壘打，是一支陽春砲，幫助水手先馳得點。

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值得一提的是，這發全壘打羅里與德葛隆纏鬥12球，最後在滿球數情況下開轟，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）說法，這是羅里生涯纏鬥最多的一次打數，同時也是德葛隆生涯纏鬥最多用球數，最後卻被擊出安打或全壘打的一個打數。

不過此戰水手陷入貧打，團隊只出現2支安打，羅里的全壘打是全隊唯一一分，最終1比2輸掉比賽。

Cal Raleigh ends this 12-pitch at-bat with his first home run of the season pic.twitter.com/PX7GZJgqVh — MLB （@MLB） April 7, 2026

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