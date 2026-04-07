MLB》盛讚大谷翔平把偏低伸卡球轟出大牆 道奇教頭看到好現象

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出本季第3轟，同時也是近4場的第3發全壘打，幫助道奇在客場以14比2大勝藍鳥。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪讚賞，只要大谷能把球打向中外野，那就是他最理想的狀態。

大谷翔平第6局面對藍鳥左投馬蒂普利（Joe Mantiply），他鎖定一顆87英哩的內角偏低伸卡球，擊出中、左外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為107.8英哩（約173.4公里），飛行距離為414英尺（約126.1公尺），仰角25度。大谷翔平全場6打數2安1打點，包含一發陽春砲，賽後打擊率為2成82，整體攻擊指數（OPS）為0.926。

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對於這發全壘打，大谷翔平賽後受訪表示，雖然打出去的球比較低，原本還在想會不會過牆，當下不太確定，「不過整體來說，我覺得是一次很好的打擊」。

大谷翔平近期連續4場至少單場雙安，這段期間擊出2發全壘打。羅伯斯賽後受訪讚賞大谷翔平，「這並不容易，當他開始能把球打向整個球場各個方向時，我已經多次看過，他就會成為更出色的打者。」

羅伯斯提到，「這真的不簡單，當投手持續攻擊內角、或用變化球對付他時，打者多少會感到不舒服，但只要他能持續把球打向中外野，那就是他最理想的狀態。」

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