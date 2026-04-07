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NBA》「Logo Shot」壓哨球進不算 老鷹主場3分不敵尼克

2026/04/07 11:21

麥卡倫壓哨追平三分被沒收。（路透）麥卡倫壓哨追平三分被沒收。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天在主場與尼克上演精采戰役，兩隊打到最後一刻才分勝負，最終老鷹麥卡倫（CJ McCollum）槍響前的「Logo Shot」超大號追平三分球進不算，以105比108、3分之差輸球。

老鷹今天第四節末段一度保有些微領先，不過尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）跳出來接管比賽，從比賽剩下3分半開始連續得分，單節狂轟17分幫助尼克反超，最後1.2秒布朗森兩罰全進，讓老鷹105比108陷入3分落後。

老鷹在沒有暫停下，將球發給老將麥卡倫，他在不到中場的地方就甩出超大號三分球，並且打板命中，不過在經過重播檢視後，這球槍響時還沒完全離手，「Logo Shot」追平三分被沒收。

此戰麥卡倫攻下17分，強森（Jalen Johnson）21分11籃板，收下賽季第48次「雙十」，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）則攻下全場最高36分；尼克方面，贏球頭號功臣布朗森30分全隊最高，另外送出13次助攻，阿努諾比（OG Anunoby）、湯斯（Karl-Anthony Towns）分別貢獻22分、21分。

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