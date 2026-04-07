MLB》帶傷投2局就退場！藍鳥41歲塞揚名投薛哲：困擾我幾週了...

薛哲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽對戰組合的藍鳥與道奇，今天迎來雙方三連戰首戰，藍鳥41歲三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer）僅投2局失2分就被換下場，最終藍鳥在主場以2比14慘敗。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，薛哲近期受到右前臂肌腱炎影響，藍鳥隊在使用他時會格外謹慎。

薛哲賽後透露自己有右前臂肌腱炎的問題，「這個小問題其實已經困擾我幾週了，但我在投球時反而不太會發作，是在家裡時比較痛。我不想進傷兵名單，不認為這是需要缺席兩場先發的那種傷勢。我今天只是需要保護一下，所以我們制定計畫，自己最多丟3局，50球。」

請繼續往下閱讀...

薛哲去年也曾因拇指傷勢缺陣近3個月，上季例行賽為藍鳥先發17場，交出5勝5敗、防禦率5.19的表現。薛哲去年在季後賽登板3場，拿到1勝、防禦率3.77。

「像今天這樣短先發，對我的恢復應該很有幫助。」薛哲說，「考量到我們投手群目前的狀況，教練團給我的指示很明確：不能讓自己受傷，不能冒任何不必要的風險。」

藍鳥開季傷兵多，除了貝里歐斯（Jose Berrios）、畢伯（Shane Bieber）與耶薩維奇（Trey Yesavage）等投手受傷外，日前還傷了前韓職MVP強投龐塞（Cody Ponce），也讓藍鳥隊近日網羅36歲左投柯賓（Patrick Corbin）填補先發戰力。

藍鳥隊開季打出4勝6敗，近期處於5連敗的低迷狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法