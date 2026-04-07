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MLB》金慧成本季大聯盟首場先發4支2 加碼上演背身接殺超美技

2026/04/07 12:23

金慧成賽季首次先發，攻守兩端都有好表現。（美聯社）金慧成賽季首次先發，攻守兩端都有好表現。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天作客多倫多面對藍鳥，最終14比2輕取對手，比賽中除了羅伯斯（Dave Roberts）讓老將游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）上來關門成為話題外，韓籍好手金慧成也在此戰先發，全場4支2並且加碼上演六星級守備。

金慧成雖然春訓有好表現，但還是被放到3A開始新賽季，如今貝茲（Mookie Betts）受傷，道奇才把金慧成叫回大聯盟。

今天是金慧成本季首場先發，鎮守游擊打第9棒，而賽季第一次先發就有好表現，打擊方面4個打數2支一壘安打，選到一次保送並為球隊跑回1分，值得一提的是，他在7局下上演背身接殺的六星級守備，讓《運動畫刊》在地記者卡姆拉斯（Noah Camras）都大讚，多麼令人印象深刻的第一次先發。

實際上在這場先發前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）就講出了他對金慧成的期許，希望他可以展現出好的防守，打線上不會排太前面，希望他展現出好的本壘板紀律、選保送上壘都好。

「不會期望他來扛起球隊，就是讓他做好自己的樣子，為球隊帶來能量，很高興可以見到他回來。」羅伯斯日前採訪時說道。

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