全國桌球小將齊聚屏東 自由盃國小組個人桌球錦標賽今起開打

2026年自由盃國小組個人桌球錦標賽在屏東縣立體育館登場。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2026年自由盃國小組個人桌球錦標賽於今日在屏東縣立體育館揭幕，賽事由中華民國桌球協會與屏東縣政府共同主辦，為期7天的精彩賽事持續至4月13日，來自全國各地逾3000名隊職員齊聚屏東，展現精湛球技。

自由盃賽事起源於慶祝「自由日」，目的在推展我國少年桌球運動，已連續辦理50屆，在屏東縣舉辦邁入第5年；歷經多年發展，已經成為國內桌球界年度指標性賽事之一，對全國及屏東縣基層桌球發展具重要意義。本屆賽事設有男、女生組單打及雙打項目，並依年齡區分為10歲、11歲及12歲組別，屏東地主隊包含忠孝、和平及車城等共12所國小，逾百名選手參加，充分展現在地桌球運動深厚基礎。

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屏東縣積極建構桌球三級培育體系，國小階段透過社團培養基層選手興趣與基礎能力；國中階段銜接至正國中，強化專項訓練與競技實力；高中階段由大同高中承接，提供更高層次訓練與競賽舞台，完善培育路徑，推動屏東桌球持續向下扎根、向上突破，締造佳績。

屏東縣政府表示，透過自由盃等賽事的辦理，不但能提升整體競技水準，更能從中發掘具潛力的新生代選手，厚植運動發展基礎。未來屏縣將持續爭取辦理各項全國性體育賽事，打造優質競技平台，提供選手在完善環境中精進實力。此外，明年全國運動會將在屏東舉行，屏東將以最熱情的態度，迎接各地優秀選手，共同見證榮耀時刻。

2026年自由盃國小組個人桌球錦標賽開球儀式。（圖由屏東縣政府提供）

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