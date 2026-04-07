NBA》驚奇逆轉！約基奇35分大三元 金塊氣走拓荒者收9連勝超車湖人

約基奇。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕金塊今天克服最多18分落後，末節驚奇追平逼出延長賽，並在約基奇（Nikola Jokic）繳出35分大三元帶領下，終場以137：132擊退拓荒者，豪取9連勝，戰績51勝28負也超越湖人登上西部第3。

金塊今天在主場面對拓荒者陷入苦戰，半場打完陷入14分落後，但在末節急起直追，最後1分鐘穆雷（Jamal Murray）飆進三分球追平，隨後A.戈登（Aaron Gordon）把握空檔投進兩分球，助隊在26.8秒時超前，隨後阿夫迪賈（Deni Avdija）也拿下兩分助隊扳平，而握有最後一波進攻機會的金塊遲遲無法把球放進，兩隊戰成125：125進入延長賽。

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延長賽穆雷、戈登接連命中三分球，助隊取得領先，隨後韓德森（Scoot Henderson）也回敬一顆三分球，雙方有來有往，但金塊明星中鋒約基奇在延長賽發揮出色，除了串聯球隊也自己出手得分，甚至包辦籃板，助隊穩住領先優勢，收下重要一勝。

金塊今天團隊命中率51%，約基奇貢獻35分、14籃板、13助攻、5超截大三元，戈登23分、9籃板次之；拓荒者方面，卡瑪拉（Toumani Camara）拿下30分全隊最高。

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