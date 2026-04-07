網球》小馬克安諾爆爭議言論：17歲頂尖青少男能橫掃當今球后

小馬克安諾。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇傳奇名將「火爆浪子」馬克安諾（John McEnroe）的弟弟小馬克安諾（Patrick McEnroe）再度傳出爭議言論，認為17歲的頂尖青少男子球員，足以橫掃當今球后。

「如果你讓世界上最好的17歲青少男去面對莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），會以6：1、6：1輕鬆獲勝。對我來說，那無關緊要。」現年59歲的小馬克安諾，曾獲1989年法國公開賽男雙冠軍，近來在其廣播節目《Holding Court》中，針對去年底白俄羅斯世界球后對決澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）的「性別大戰」發表高見，當時排名跌出700外的後者直落二獲勝，對此小馬克安諾認為，男女球員身體素質完全不同，「我這麼說並不是要貶低女子網球，我熱愛女網，如果有精彩對決，我寧願看女子比賽，也不願去看一面倒的男子賽事。」

請繼續往下閱讀...

小馬克安諾解釋，男女網球賽事其實完全不同，一般球迷會以為，美國女將基絲（Madison Keys）或莎巴蓮卡正手擊球力量和義大利名將辛納（Jannik Sinner）同樣威力強大，但實際上她們與他的擊球旋轉、動作都有差別，「不同巡迴賽的比賽結構也有顯著差異。與ATP職業賽相比，WTA通常更具競爭性和不可預測性。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法