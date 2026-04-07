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MLB》生涯被釀酒人投手群砸24次！ 紅雀康崔拉斯暴怒撂狠話

2026/04/07 14:47

康崔拉斯。（法新社）康崔拉斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天以6比8敗給釀酒人，33歲強打康崔拉斯（Willson Contreras）不滿挨球吻，當下和對手嗆聲。康崔拉斯賽後解釋，這已經是他生涯被釀酒人投手群投出第24次的觸身球，「這絕不是巧合。」

康崔拉斯在3局下被釀酒人投手伍德魯夫（Brandon Woodruff）丟觸身球，讓他相當不滿，他在一壘對著伍德魯夫怒吼，引起雙方教頭關注。接著紅襪打者阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲二壘方向滾地球，釀酒人傳二壘封殺，紅襪一壘跑者康崔拉斯滑向二壘時撞倒對方游擊手漢彌爾頓（David Hamilton），讓釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）上場向裁判抗議。

康崔拉斯先前待過小熊和紅雀，多次與同為國家聯盟中區的釀酒人交手，他在生涯累積挨了131次觸身球，其中被釀酒人砸24次，比其他球隊至少多出10次。康崔拉斯生涯被伍德魯夫砸過6次。

康崔拉斯。（美聯社）康崔拉斯。（美聯社）

「他們總是說，『我不是故意要砸你』，這話聽久了很膩。」康崔拉斯說，「所以下一次他們再砸到我，我會搞掉他們其中一人，這就是要傳達的訊息。」

「我的意思是，我們早就經歷過這些了，對我來說大概是9年，感覺每年都在發生。」伍德魯夫說，「他嘗試帶動比賽氣氛，點燃他球隊的士氣，這也沒問題，但當我知道發生什麼事後，不會讓這事影響我。」

而康崔拉斯的弟弟正是釀酒人主戰捕手威廉‧康崔拉斯（William Contreras），此戰擔任先發捕手。被問到是否嘗試讓哥哥冷靜，威廉‧康崔拉斯（William Contreras）說，「我有嘗試做，但他就是那樣打球的。」

此外，紅襪開季僅打出2勝8敗，追平隊史開季前10場最差紀錄。

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