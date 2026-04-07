中職》味全龍升級天母棒球場硬體設施與軟體內容

天母棒球場三樓兩側增設練習生應援舞台。（味全龍提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍日前展開2026年球季的開幕系列戰，球團今年以提升「全方位娛樂體驗」為核心，大規模升級天母棒球場硬體設施與軟體內容，期盼滿足不同族群的觀賽需求。

為讓熱愛熱血氛圍的粉絲能近距離互動，球團將二樓啦啦隊應援舞台擴大延伸，並在三樓兩側增設練習生應援舞台；啦啦隊陣容持續由李多慧領軍「韓援三本柱」，攜手本土女神林襄等人氣成員，打造全台最強應援戰力。

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味全球團也與韓國知名電音製作公司INITIAL MUSIC及韓職LG TWINS合作，首度亮相多首韓式應援EDM與原汁原味授權歌曲，配合全新啟用的LED燈光秀，以及獨步全中職的MVP頒獎列車與慶祝儀式，將球場變為滿滿視聽享受的派對現場。

此外，天母球場二樓廁所全面更新，提供免治馬桶、女廁梳妝台、拍照全身鏡等貼心規劃；內野一、三壘側全新增設「露臺餐桌席」與「露臺躺椅席」，球場3樓也打造全新「跑壘眠鬥士」互動區；新開幕的吉祥物主題餐廳「DRAGONS CAFE mini」，提供造型雞蛋糕等超萌點心，亦販售由小龍女韓籍成員「權喜原」設計的特色周邊。

味全球團今年還邀請台灣國寶級畫師、台北電影節卓越貢獻獎得主顏振發老師，以手繪技藝紀錄味全龍場上每一刻觸動人心的瞬間，系列畫作率先於天母球場4樓包廂區開設特展。

天母棒球場更新2樓廁所，加裝女廁梳妝台、拍照全身鏡。（味全龍提供）

天母棒球場二樓啦啦隊應援舞台擴大延伸。（味全龍提供）

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