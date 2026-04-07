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TPBL》特攻最強核心阿巴西 奪3月MVP

2026/04/07 15:45

阿巴西。（資料照，記者林正堃攝）阿巴西。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕 台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今日公布三月個人獎項得主，新北中信特攻的阿巴西以本土最高效率值與穩定得分表現榮獲三月 MVP；福爾摩沙夢想家的班提爾則以外線火力、禁區威脅及助攻組織影響力，被評選為三月最佳外援。

阿巴西於三月共出賽五場，場均繳出 21.8 分、2.6 助攻、4 籃板，效率值 19 為本土球員最高，他的兩分命中率達 63.2%，展現高效率的攻擊威力；而自 1 月 17 日起，他保持每場得分上雙的穩定火力，是特攻得分端的核心。

其中在 3 月 21 日對戰高雄全家海神的比賽中，阿巴西率領特攻全隊發揮火力，團隊共投進 17 顆三分球，最終以 118：91 大勝對手。他個人貢獻 22 分 並多次在外線開火帶動節奏，是球隊止敗並重返勝率五成的重要推手。

票選結果方面，阿巴西在媒體票選中拿下 7 張五分票（共 17 位），球迷票選則獲得 522 張支持，最終以總得票率 27.3% 居各候選人之首，成功當選三月 MVP。

班提爾於媒體票選中拿下 9 張五分票（共 17 位），球迷票選則獲得 690 張支持，最終以總得票率 28.9% 居首，當選三月最佳外援。

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