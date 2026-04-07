女足》18位球員連署換總教練 足協要成立專案小組調查

台灣女足。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女足在3月亞洲盃無緣提前拿下明年世界盃參賽門票，外界大嘆可惜，今天不少球員發起連署陳情書，受文者直指運動部、國家運動訓練中心及足球協會，痛批教練團在亞洲盃備戰期間運作全面失能，不僅缺乏科學化訓練導致嚴重運動傷害，更出現戰術需由球員自建，基於職業生涯與國家隊競爭力，全體球員要求立即撤換總教練並重組教練團。

足協稍早發出回應，理事長張璨及技術委員會已啟動全面檢視與應對機制。足協重申，球員為國家最重要且不可替代之核心資產。對於陳情內容所提及之運動傷害風險（如 5.75 公分肌肉嚴重撕裂）、訓練負荷管理爭議，以及戰術溝通與管理機制失靈等問題，足協高度重視，並表達嚴正關切與理解。

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足協指出，本次事件不僅為單一事件，更反映出國家隊長期制度與管理層面的結構性問題，將以此為契機，全面推動國家隊治理與選訓制度之專業化與制度化改革。

一、 決策定錨：教練團調整列為優先處理事項

本會已正式將國家隊教練團之調整列為最高優先處理事項，並以「球員安全」、「訓練品質」及「長期競技發展」為核心決策原則。

• 評估與決策： 目前針對教練團領導效能之專業評估與內部檢討已同步進行，相關調整預案亦已建立。待獨立調查報告完成後，本會將依據專業評估結果與制度規範，做出明確且具體之人事與制度決策。

• 程序正義： 另就現任總教練所提出之人事異動申請 ，為確保程序正當與事實釐清，本會決定於調查報告完成前暫緩核定。

二、 獨立調查與過渡治理機制：確保公正與穩定運作

為確保本案之處理具備客觀性、公信力與專業性，本會已成立專案調查小組，由前國家運動訓練中心執行長、現任本會首席顧問李文彬先生擔任召集人，並結合運動專業人士與本會相關部門共同參與。

（一） 獨立調查機制

調查小組將針對以下面向進行全面性釐清：

1. 訓練負荷與運動傷害管理是否符合專業標準。

2. 教練團內部溝通與決策機制是否失衡。

3. 資訊整合與行政支援是否存在結構性落差 。

4. 相關紀律與管理爭議之事實基礎 。

調查報告預計於30天內完成並提交本會，作為後續決策依據。

（二） 過渡治理與指揮體系

於調查期間，為確保國家隊運作穩定，本會已啟動過渡治理機制：

1. 由本會技術部門與專案小組共同進行監督與協調。

2. 強化訓練安全管理與醫療監控機制。

3. 建立即時溝通窗口，確保球員與教練團之資訊透明。

透過上述安排，確保球隊備戰不中斷，並降低不確定性對球員之影響。

三、 制度改革：選訓透明化與科學化管理全面升級

本會將針對本次事件所揭示之結構性問題，推動以下制度性改革：

（一） 選訓制度革新（參照羽球、桌球模式）

1. 選訓委員會議將導入「利害關係人列席機制」。

2. 主動邀請球員所屬俱樂部或相關單位代表參與。

3. 提升決策透明度與公正性，強化外部監督。

（二） 訓練與管理數據化

本會已完成「國家隊精進暨轉型報告」，未來將強制推動以下措施：

1. 建立科學化訓練數據監測系統，導入運動科學與負荷管理標準。

2. 建立技術回顧與績效評估機制。

3. 強化醫療與復健支援系統，確保國家隊訓練體系符合國際競技標準。

四、 責任承擔與競技目標：穩定軍心、全力備戰

足協表示，本次事件所反映之問題屬於制度與治理層面的整體挑戰，相關責任將由本會整體承擔，並透過制度改革予以全面改善。

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