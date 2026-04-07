自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「盼他盡快重返先發！」柯爾曝柯瑞未來上場規劃

2026/04/07 16:46

柯瑞。（資料照，美聯社）柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry ）前役對上火箭剛從「跑者膝」傷勢回歸，復出首戰就攻下全隊最高29分，雖未帶隊贏球，但狀況看似良好。不過，明天勇士和國王之戰，柯瑞的狀態還是「出賽存疑」，總教練柯爾（Steve Kerr）也在今天受訪時解釋目前對於柯瑞的出賽安排。

柯瑞前役回歸從替補出發，這是他自2012年以來首度在例行賽替補上陣，他全場21投10中進帳29分。柯爾提到，他和隊醫塞勒布里尼 （Rick Celebrini）都非常謹慎看到柯瑞回歸，也認為應該要用漸進式方式來增加他的出賽時間。

「我和塞勒布里尼還沒討論過具體的上場時間，但我們都認為，他這週需要逐步增加上場時間。」柯爾在受訪時說， 「我想我們需要循序漸進，而昨晚是個不錯的開始，我們的目標是希望他很快能回到先發陣容。」柯爾提到，現在最重要的是如何合理的安排柯瑞上場時間，避免他長時間坐在板凳上，「但如果可以的話，我們希望增加他的上場時間，只是這部分還得看塞勒布里尼的想法。」

對於自己狀況，柯瑞則表示，其實膝蓋結構上沒有任何問題，所以在場上表現並沒有受到影響，但還是有和過往不一樣的地方，「關鍵在於，我需要了解我在場下應該做些什麼，才能確保膝蓋周圍的肌肉力量充足，讓它運作正常。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中