NBA》「盼他盡快重返先發！」柯爾曝柯瑞未來上場規劃

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry ）前役對上火箭剛從「跑者膝」傷勢回歸，復出首戰就攻下全隊最高29分，雖未帶隊贏球，但狀況看似良好。不過，明天勇士和國王之戰，柯瑞的狀態還是「出賽存疑」，總教練柯爾（Steve Kerr）也在今天受訪時解釋目前對於柯瑞的出賽安排。

柯瑞前役回歸從替補出發，這是他自2012年以來首度在例行賽替補上陣，他全場21投10中進帳29分。柯爾提到，他和隊醫塞勒布里尼 （Rick Celebrini）都非常謹慎看到柯瑞回歸，也認為應該要用漸進式方式來增加他的出賽時間。

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「我和塞勒布里尼還沒討論過具體的上場時間，但我們都認為，他這週需要逐步增加上場時間。」柯爾在受訪時說， 「我想我們需要循序漸進，而昨晚是個不錯的開始，我們的目標是希望他很快能回到先發陣容。」柯爾提到，現在最重要的是如何合理的安排柯瑞上場時間，避免他長時間坐在板凳上，「但如果可以的話，我們希望增加他的上場時間，只是這部分還得看塞勒布里尼的想法。」

對於自己狀況，柯瑞則表示，其實膝蓋結構上沒有任何問題，所以在場上表現並沒有受到影響，但還是有和過往不一樣的地方，「關鍵在於，我需要了解我在場下應該做些什麼，才能確保膝蓋周圍的肌肉力量充足，讓它運作正常。」

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