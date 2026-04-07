台電女子羽球隊關懷列車抵澎交流 提升基層實力注入運動新動能

台電女子羽球隊實力堅強，抵澎以球會友。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電女子羽球隊關懷列車駛入澎湖，今（7）日由女子羽球隊領隊張文旗，率領台電女子羽球好手前往文光國中，與澎湖縣內國中小羽球隊學生進行競技交流，透過實戰對打、技術示範及場邊指導，將豐富的比賽經驗與實戰技巧直接傳授給學子，展現運動交流的熱情與溫度。

副縣長林皆興特地出席關懷列車公益活動，並表示，台電長期以來不僅是地方重要夥伴，肩負穩定供電、守護民生的重要使命，更積極實踐企業社會責任，持續投入資源扶植國內羽球、棒球、排球、足球、籃球等運動發展，培育優秀選手，對國內體壇貢獻良多。

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張文旗表示，感謝各界支持，讓台電女子羽球隊有機會走進校園，和孩子們分享打羽球的樂趣。台電除了培養選手、為國爭光，也持續投入基層推廣，希望讓更多孩子有機會接觸羽球、愛上運動。他也提到，運動不只是強身健體，更重要的是在過程中培養專注力、毅力，以及團隊合作的精神。期待透過今天的教學與互動，讓孩子們在享受羽球樂趣的同時，也學會堅持不放棄、累積自信，帶著這份態度持續成長。

台電女子羽球隊成立於1971年，深耕國內女子羽球發展已逾半世紀，是臺灣羽球職業隊中專注培育女性選手的企業球隊之一，55年來榮獲超過20座冠軍。台電除肩負穩定供電使命外，也長年投入體育人才培育，建立完善培訓制度，從國中、高中階段即開始發掘並培養具潛力的羽球選手，是選手成長道路上最堅實有力的後盾。

台電女子羽球隊，跨海前往文光國中交流。（澎湖縣政府提供）

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