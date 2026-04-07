中職》費仔與歐告聯名商品明天中午開賣

「費嫂」哈娜近距離與歐告互動。（中職提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕中華職棒聯盟今天舉行「Hanna Fairchild X CPBL歐告見面會」，讓「費嫂」哈娜近距離與歐告互動，並與球迷朋友分享來台心得，中職為感謝「費仔」費爾柴德為國家隊的付出，同步推出聯名歐告布偶與鑰匙圈，分別有主客場版本，總量6000隻，將於明天中午12點在CPBL 網路商城限量開賣。

中職會長蔡其昌感謝哈娜專程來台參與活動，表示，台灣球迷非常喜歡費仔，但因經典賽結束後隨即銜接大聯盟春訓與例行賽，費仔暫時無法來台感受球迷的熱情與支持，特別邀請哈娜作為代表來台與大家相見，他也感受到，球迷看到哈娜就如同見到費仔本人般熱情。

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蔡其昌也提到，在經典賽時就知道哈娜非常喜歡歐告，加上她在社群平台的分享與宣傳，讓歐告迅速爆紅，吸引更多人關注聯盟吉祥物，因此特別安排此次見面會，促成哈娜與歐告的正式見面。蔡其昌也感謝費仔一家人的全力支持，期待球季結束後費仔能親自來台與球迷互動，他也邀請費仔全家來台旅遊。

哈娜表示，前幾天曾參加天母球場活動，認為球場環境優美、景觀良好，對台灣應援文化印象深刻，覺得台式應援非常精彩，必須親身體驗才能感受到那份熱情，希望未來美國能借鏡台灣經驗，讓應援文化更加多元，她也回憶在東京比賽期間，沒想過會有這麼多台灣球迷到場支持，當時有許多球迷前來合照，能在異地遇見如此熱情的台灣球迷，對她是非常難忘的經驗。

「費嫂」哈娜。（中職提供）

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