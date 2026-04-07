中職》KPOP天王睽違12年來台！中信兄弟「K歌主題日」盛大登場

中信兄弟大巨蛋票價。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟年度最受矚目的「K歌主題日」正式迎來品牌化轉型！今年球季全面進化，將於5月22日（五）至5月24日（日）於臺北大巨蛋盛大登場，並以全新獨立品牌《龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭》之名，目標打造全台規模最大、話題性最強的棒球音樂祭。本次卡司陣容全面升級，力邀實力派華語歌手、鐵肺歌后與三組風格鮮明的K-POP新生代韓團接力登台，誓言為球迷與歌迷帶來震撼感官的視聽盛宴。

回顧過去兩年，中信兄弟於大巨蛋舉辦的「龍角散草本喉糖CHANNEL B K歌主題日」，無論在卡司或硬體設備皆持續刷新紀錄。繼2024年邀請泫雅、2025年由ITZY與SUPER JUNIOR-D&E接力登場後，今年首度將活動轉型為獨立品牌「Channel B」，期待透過更完整的品牌體驗，吸引更多新族群進場感受棒球與音樂融合的獨特魅力。

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音樂祭首日（5/22）將由韓國嘻哈天王Jay Park一手打造的超新星男團「LNGSHOT」領銜開唱。該團於今年一月出道即引發全球關注，成員平均年齡不到20歲，將以無窮的舞台潛力為音樂祭熱力揭幕。中信兄弟也將與LNGSHOT推出限量聯名球衣，無論你是球迷還是歌迷，這波聯名絕對不容錯過！

次日（5/23）則由新世代實力女團「KiiiKiii」接棒演出，憑藉〈404 （New Era）〉累積的高人氣，將展現極具個人特色的鮮明風格。最令外界期待的莫過於週六晚間的壓軸嘉賓，一位睽違12年重返台灣的「國際級SOLO男歌手」將震撼登場，預計將以天王級的渲染力席捲大巨蛋。音樂祭最終日（5/24）則由鐵肺歌后「Ailee」與大勢男團「RIIZE」帶來精彩表演。以渾厚且極具穿透力的嗓音橫掃韓國樂壇實力派女聲Ailee搭配作為最短時間登上東京巨蛋的K-POP實力男團RIIZE將為本次音樂祭畫下完美句點。

除此之外，本次盛會不僅有韓星坐鎮，更邀請到三組國語流行代表：5/22 （五） 「實力派創作歌手」派偉俊Patrick Brasca，以新穎的音樂視角點燃氣氛；5/23 （六） 由「香港潮流創作歌手」Tyson Yoshi 接棒展現極具爆發力的舞台魅力；5/24 （日） 則交由「擅長復古流行曲風的人氣樂團」icyball 冰球樂團，用迷幻而動感的旋律，共同織就這場棒球與音樂交織的盛夏夜夢。

為回饋廣大球迷與歌迷的熱烈支持，中信兄弟球團準備驚喜福利！凡購買Channel B棒球音樂祭指定區域（凱旋象前席A/B、進擊應援席）之觀眾，進場即可獲得「Channel B 主題 Tee」及「B-Signal 燈控手環」，讓全場視覺與節奏完美同步，5/23（六）更將限定加碼，贈送K-POP 新世代女團 KiiiKiii 個人自拍小卡（隨機），極具收藏價值。除此之外，凡購買當天指定區域（凱旋象前席A/B、進擊應援席）之觀眾，即有機會抽中演出藝人的簽名小球；5月22日抽出LNGSHOT簽名球，5月23日抽出KiiiKiii及壓軸嘉賓簽名球，5月24日則抽出Ailee簽名球、RIIZE簽名球與簽名海報。此外，購買三天套票的球迷更有機會獲得全體藝人簽名球衣的超稀有加碼獎項。

中信兄弟大巨蛋龍角散草本喉糖《CHANNEL B 棒球音樂祭》門票將於4月9日（四）12:00起依會員資格序位開放預購，並於4月13日（一）12:30全面開賣。本次音樂祭主題日票價：凱旋象前席A與進擊應援席週五為2,500元，週六日為3,600元；凱旋象前席B週五2,200元，週六日3,300元；內野其餘席位週五介於800至1,400元，週六日則為1,000至2,600元。若想參與平日大巨蛋賽事（6/2-6/3），內野票價則更為親民，凱旋象前席A及進擊應援席僅需1,000元，一般席位均一價700元，外野全區則為500元。購票請洽「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」或全台「7-11 ibon售票機台」，球迷朋友務必把握機會進場，共同感受年度最強棒球音樂盛典。

中信兄弟「K歌主題日」盛大登場。（兄弟提供）

中信兄弟大巨蛋購票。（兄弟提供）

中信兄弟大巨蛋購票。（兄弟提供）

中信兄弟「K歌主題日」盛大登場。（兄弟提供）

中信兄弟大巨蛋購票。（兄弟提供）

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