籃球》收藏三上悠亞、梓梓唇印！Formosa Sexy女孩卡出爐 售價曝光

女孩新人唇印親簽書卡。（夢想家提供）

〔體育中心／綜合報導〕福爾摩沙夢想家正式推出「Formosa Sexy 年度女孩卡 Vol.4」，透過多元設計卡款、主題風格與服裝造型，打造兼具質感與收藏價值的主題蒐藏卡。本次女孩卡以多樣風格呈現 Formosa Sexy 成員魅力，除規劃多個主題系列外，今年正式加入 Formosa Sexy 的三上悠亞也同步收錄其中，其中和風主題卡款成為本次系列一大亮點之一，讓整體收藏增添更多層次與看點。

卡款內容方面，精裝盒除基礎卡款外，且每盒均含 1 張親筆簽名卡或唇印卡或唇印親簽或用品親筆簽名卡等卡種，典藏盒則集中收錄更多親簽卡與特殊卡種，每盒典藏盒均含典藏盒限定低限量卡及保底一張 1 of 1 或首號。

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本次女孩卡一貫橫跨多元主題與卡款設計，今年推出「精裝盒」與「典藏盒」兩種形式。精裝盒每盒售價 2,980 元，內含 140 張女孩卡，涵蓋 Formosa Sexy 女孩卡在內共 58 項主題、1510 款設計，典藏盒為限量發行，每盒售價 21,800 元，內含 25 張女孩卡，收錄 Formosa Sexy 女孩卡在內共 48 項、1243 款設計。

夢想家將於 4/13（一）上午 11:00 開放夢想商城及 7-ELEVEN 超商 ibon 機台同步預購，實體通路則將於 4/18（六）在夢想家主場臺中洲際迷你蛋先行販售。

最後例行賽主場，門票現正開賣中！三上悠亞加碼登場應援，邀請球迷於 4/18、4/19 下午14:30 進場集合，交手戰神、攻城獅， 一同與悠亞踏入洲際迷你蛋主場，為夢想家應援！

Formosa Sexy年度女孩卡。（夢想家提供）

精裝盒。（夢想家提供）

典藏盒。（夢想家提供）

女孩普卡。（夢想家提供）

特卡。（夢想家提供）

特卡。（夢想家提供）

親簽卡。（夢想家提供）

親簽卡。（夢想家提供）

親簽卡。（夢想家提供）

親簽卡。（夢想家提供）

用品親簽卡。（夢想家提供）

用品親簽卡。（夢想家提供）

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